Directora del Conservatorio de Música destaca éxito del tercer día de Berklee en Santo Domingo

La directora del Conservatorio Nacional de Música, Paola González, valoró de manera positiva el desarrollo del tercer día de Berklee en Santo Domingo 2026, programa que se desarrollará hasta el 10 de enero en estas instalaciones, con la participación de más de 200 estudiantes de todo el país.

González aseguró que la jornada ha transcurrido "con mucho éxito", gracias a una preparación previa que permitió acondicionar el edificio para ofrecer todas las facilidades tanto a los profesores invitados como a los estudiantes participantes.

"Estamos muy contentos de ver la respuesta de los jóvenes, su emoción, y para nosotros es un privilegio tener a los profesores de Berklee aquí impartiendo las clases", expresó.

Berklee en Santo Domingo 2026 está organizado por el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección General de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y el Berklee College of Music, y cuenta con el patrocinio de la Fundación AES Dominicana e Itabo.

Como parte de la logística del programa, la González explicó que fueron habilitadas 11 aulas para las clases y cinco oficinas destinadas a audiciones, entrevistas y procesos administrativos, garantizando así un desarrollo ordenado y eficiente de la jornada académica.

"Esperamos que cada día continúe desarrollándose con el mismo orden y éxito, para que los estudiantes queden satisfechos con lo que están aprendiendo aquí", añadió.

En esta edición, más de 120 jóvenes participan optando por diversas oportunidades de becas, entre ellas la Beca Michael Camilo, que cubre la totalidad de los estudios.

Asimismo, destacó que Berklee College of Music otorga otras ayudas estudiantiles que van desde programas de verano hasta becas completas de licenciatura, como la denominada Beca Presidencial, de características similares a la de Michael Camilo.

Indicó que la edad mínima para audicionar y ser considerado para una beca es de 15 años, lo que amplía el acceso a jóvenes talentos en etapas tempranas de formación.

Sobre el proceso de participación, explicó que cada inicio de año Berklee realiza una convocatoria previa, en la que los interesados deben aplicar enviando videos y otros materiales. Los seleccionados forman parte de una semana intensiva de formación académica.

Para el Conservatorio Nacional de Música, Berklee en Santo Domingo representa "una gran bendición". Paola González reveló que existe un acuerdo con la universidad de Boston que convierte al Conservatorio en una escuela Berklee, integrada a su red de socios globales.

Gracias a este convenio, los estudiantes del Conservatorio que deseen continuar estudios en Berklee reciben una convalidación de dos años, un beneficio significativo para su desarrollo académico.

González también dijo que se trabaja en un proyecto para llevar el Conservatorio Nacional de Música a un nivel superior, iniciativa para la cual ya se han iniciado conversaciones con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el cuerpo docente.

El objetivo es crear una institución superior enfocada en áreas específicas que permitan ampliar el pensum, actualmente correspondiente a un nivel medio.

Llamado a participar

La directora del Conservatorio Nacional de Música hizo un llamado a la juventud dominicana a aprovechar esta oportunidad.

"Berklee en Santo Domingo es una oportunidad única y una gran bendición para todos los jóvenes del país. Les exhorto a estar pendientes de estas convocatorias, a prepararse para audicionar y a nunca dejar de luchar por sus sueños", expresó.

De igual modo, reafirmó que tanto Berklee en Santo Domingo como el Conservatorio Nacional de Música están abiertos para todos los jóvenes interesados en especializarse, ya sea en música clásica o popular.

