Dominicana´s Got Talent abre la puerta al repechaje: eliminados tendrán una segunda oportunidad

Concursantes de Dominicana´s Got Talent muestran su talento en el escenario y posan tras su entrevista con Diario Libre. ( DIARIO LIBRE )

Este miércoles 7 de enero, Dominicana´s Got Talent se prepara para dar a conocer quiénes tendrán la oportunidad de regresar al programa y seguir persiguiendo sus sueños.

Tras las audiciones y el corte de jueces, varios talentos que no lograron avanzar directamente podrán presentarse nuevamente gracias al repechaje, una segunda oportunidad que promete emociones, sorpresas y actuaciones memorables.

Desde cantantes y bailarines hasta músicos y comediantes, estos participantes regresan con la esperanza de conquistar al jurado y al público, demostrando que la perseverancia y el talento pueden abrir nuevas puertas.

La competencia se intensifica y los espectadores se preparan para vivir momentos llenos de pasión, esfuerzo y creatividad en esta etapa decisiva del concurso.

Conozca los actos que buscan regresar a la competencia

Inés Díaz

La historia de esta bailarina, acróbata y modelo venezolana es similar a la de muchos de sus compatriotas: dejó su país para emigrar, decidida a alcanzar sus objetivos gracias a su talento. La República Dominicana la acogió, donde ha formado una familia. Radicada en Punta Cana, ha trabajado en varios hoteles de la zona.

No le ha faltado trabajo y aspira a ganar Dominicana´s Got Talent para brindarle una mejor vida a su hija y dar a conocer su acto ante el mundo.

Ezequiel

Con una guitarra en mano y una voz cargada de sinceridad, Ezequiel Nicora subió al escenario de Dominicana´s Got Talent decidido a compartir su música. A sus 24 años, su interpretación fue un viaje emocional que habló de resiliencia, tropiezos y esperanza, logrando conmover al público y al jurado.

Te puede interesar Ezequiel: el cantautor que conquistó Dominicana´s Got Talent con una canción sanadora

El cantautor, oriundo de Santo Domingo, dejó su hogar para mudarse a Punta Cana en busca de su sueño artístico.

En su tercera audición en el programa, finalmente obtuvo los cuatro "sí". Aunque no avanzó en el corte de jueces, su sueño de ganar el programa sigue vivo y esta noche se puede convertir en el rescatado.

Almando

Almando jugó béisbol toda su vida, pero nunca perdió su sueño de ser cantante.

En su audición lo dejó todo. Con más miedo que vergüenza, tomó el micrófono con las manos sudorosas y, quien parecía tímido, pero nada más lejos de la realidad, apenas comenzó a cantar mostró un tremendo vozarrón que dejó impactados al público y a los jueces.

Ahora busca regresar al concurso tras no avanzar en el corte de jueces de Dominicana´s Got Talent. ¿Lo logrará?

Maserlyn

Con determinación y elegancia, Maserlyn Núñez desafió la gravedad en el escenario de Dominicana´s Got Talent con un impactante acto de suspensión capilar que dejó sin aliento al público y le aseguró el pase a la siguiente ronda.

Aunque su número puede parecer aterrador, para Maserlyn es el resultado de años de disciplina y preparación. La artista, de 29 años, explicó que esta práctica se realiza de forma progresiva, fortalece la mente y el cuerpo, y es completamente segura.

Te puede interesar Maserlyn Núñez: la acróbata dominicana que desafía la gravedad con su cabello

Gracias al repechaje tiene una nueva oportunidad de continuar en el programa y seguir persiguiendo su sueño de ganar Dominicana´s Got Talent.

DNI Junior

Estas niñas llegaron listas, con cada detalle afinado como si se tratara del gran estreno de una película épica.

Su acto fue un viaje visual por Egipto, la mitología y la tragedia, con la fuerza de diosas griegas y el drama al estilo Hércules. Esta vez, el pase al siguiente nivel no llegó, pero supieron entenderlo y esa presentación quedó grabada para siempre.

Sin embargo, su sueño no ha terminado: gracias al repechaje pueden regresar a la competencia y unirse a la rama adulta, que ya tiene su pase asegurado.

Laura

Laura Nanita demostró que el humor dominicano tiene nombre propio. Su rutina de stand-up fue tan ingeniosa y natural que el público no paró de reír. Su presentación en Dominicana´s Got Talent se convirtió en una de las más divertidas de la temporada.

Aunque no avanzó directamente, gracias al repechaje tiene ahora la oportunidad de reintegrarse a la competencia y seguir conquistando al público con su humor.

Xavi

De pequeño, no se aceptaba, pero hoy... ¡se ama, se luce y se mueve como una estrella! Al ritmo de Proud Mary, nos regaló una dosis de pura confianza.

Con una experiencia en las tablas que se nota, el cantante busca regresar a la competencia tras no superar el corte de jueces. Y sí, talento de sobra tiene para lograrlo.

Yeyo la Estaca

El músico se robó el show en la primera transmisión de la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent (DGT). Con su voz ronca, guitarra al estilo country y toques de Los Beatles y Andrés Calamaro, su actuación divertida y original cautivó al público y a los jueces, aunque Waddys Jáquez no quedó convencido.

Detrás del humor, Yeyo es un músico con más de 20 años de experiencia en los círculos de rock y bohemia. Aunque su segundo acto no convenció en el corte de jueces, gracias a su carisma tiene la oportunidad de regresar a la competencia mediante el repechaje.

Otros actos que no avanzaron, pero se quedaron en el gusto del público