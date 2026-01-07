Abinader recibe a Michel Camilo y autoridades del Berklee College of Music

De izquierda a derecha: Herminio Alberti, María Iturralde, vicepresidenta del Berklee Global Institute, Michel Camilo, el presidente Luis Abinader, Roberto Ángel Salcedo, Marinella Sallent y José Ignacio Paliza. ( CORTESÍA DEL PALACIO NACIONAL )

El presidente Luis Abinader recibió este miércoles en el Palacio Nacional al destacado pianista y compositor dominicano Michel Camilo, junto a una delegación de autoridades del prestigioso Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos.

Durante la visita de cortesía, Michel Camilo presentó al mandatario los detalles y avances del programa Berklee in Santo Domingo 2026, una iniciativa diseñada para formar y potenciar el talento musical de jóvenes dominicanos a través de clases impartidas por profesores de la renombrada universidad.

Los jóvenes participantes también podrán asistir de manera gratuita a un masterclass dictado por Michel Camilo este miércoles 7 de enero en el Teatro Nacional, quien además ofrece una beca completa a un estudiante sobresaliente, brindándole la oportunidad de cursar estudios en Berklee.

Detalles del programa Berklee in Santo Domingo 2026

El programa se realiza en coordinación con el Ministerio de Cultura, la Escuela Nacional de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música, instituciones responsables de la convocatoria y el proceso inicial de selección.

Esta nueva edición de Berklee in Santo Domingo inició el pasado lunes 5 de enero y se extenderá hasta el sábado 10, con la participación de más de 200 jóvenes que fueron seleccionados entre miles de aspirantes.

Compromiso con la educación artística

La visita reforzó el compromiso del Gobierno y de las instituciones culturales con la educación artística, así como el desarrollo y la proyección internacional de la juventud dominicana.