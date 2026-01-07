Es oficial: "Emily in Paris" tendrá sexta temporada

Después de una temporada marcada por el vaivén entre Francia e Italia, Emily in Paris vuelve a la ciudad donde todo comenzó.

Netflix confirmó oficialmente la renovación de la comedia dramática romántica protagonizada por Lily Collins para una sexta temporada, reafirmando el enorme atractivo de una serie que combina moda, amor y aspiraciones cosmopolitas con una estética inconfundible.

A menos de tres semanas del estreno de su quinta temporada, Emily in Paris ya había alcanzado cifras de audiencia que hablan por sí solas: 26.8 millones de visualizaciones en todo el mundo en apenas 11 días, con un total de 155 millones de horas vistas.

Un rendimiento que consolida a la serie como uno de los títulos más fuertes del catálogo de Netflix en el género de estilos de vida y romance contemporáneo.

En esta última entrega, la historia llevó a Emily Cooper (Collins) hasta Italia, donde abre una oficina satélite en Roma para la agencia de marketing en la que trabaja.

Entre escenarios mediterráneos, nuevos códigos culturales y un romance inesperado, la protagonista parece encontrar una vida alternativa lejos de París.

Sin embargo, (alerta de spoiler) la decisión final de Emily deja claro que su corazón sigue anclado a la capital francesa.

"Ella realmente elige su propia vida en París, su trabajo y lo que tanto le ha costado conseguir", explicó Darren Star, creador de la serie, en declaraciones a The Hollywood Reporter.

"Creo que, en definitiva, ahí estaba su corazón y dejó claro que quiere estar en París y vivir allí, y que no es algo temporal". Una afirmación que refuerza el arco narrativo de Emily como una mujer que, más allá del romance, prioriza su crecimiento personal y profesional.

Y hablando de romance, los fans pueden respirar tranquilos: el vínculo intermitente entre Emily y Gabriel (Lucas Bravo) todavía tiene capítulos por escribir.

Star dejó entrever que la sexta temporada podría reabrir esa historia que ha mantenido en vilo a la audiencia desde el inicio. "No creo que Emily y Gabriel sean... no creo que sea una relación instantánea, aunque sí creo que las personas pueden reconciliarse", comentó, alimentando las expectativas sin prometer finales fáciles.

Reconocimiento

El universo de Emily in Paris no solo ha conquistado al público, sino también a Francia.

En diciembre, Darren Star fue condecorado por el presidente Emmanuel Macron como Caballero de la Legión de Honor, la máxima distinción civil del país, en reconocimiento al impacto cultural de la serie y su contribución a la proyección internacional de París.

Te puede interesar Emily en Roma y Venecia: nuevas aventuras en la quinta temporada