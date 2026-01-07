Poesía dominicana abre el año entre las lecturas recomendadas en España

La revista cultural española La Brújula incluyó el poemario La lascivia caía como agua de madrugada, del laureado poeta dominicano Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010, entre sus lecturas recomendadas para comenzar el nuevo año. ( ARCHIVO )

La poesía dominicana inicia el año 2026 con una destacada presencia en el panorama literario español. La revista cultural española La Brújula incluyó el poemario La lascivia caía como agua de madrugada, del laureado poeta dominicano Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010, entre sus lecturas recomendadas para comenzar el nuevo año.

La información fue dada a conocer por la Fundación Espacios Culturales, que destacó la selección publicada por la revista, la cual propone una serie de poemarios para leer durante el invierno europeo. Según el artículo, se trata de obras pensadas para acompañar la introspección, ya sea "con manta en casa o en la nieve, también en la playa, que para todo hay".

El texto fue publicado el pasado 2 de enero y lleva la firma del crítico y gestor cultural Enrique Villagrasa, quien resaltó el valor literario del libro de Morrison, publicado por la editorial española Huerga y Fierro. Villagrasa define el poemario como una obra "catártica", en la que confluyen una apuesta ética y estética marcada por la tensión entre eros y thanatos, así como por el renacer del yo poético a través de la palabra.

Análisis del poemario

En su análisis, el articulista subraya que el poemario propone un viaje interior donde la poesía funciona como espacio de purificación y conocimiento, capaz de unir los ríos de la experiencia humana y diluir las certezas ante la vastedad del universo.

El artículo también destaca otras obras incluidas en la recomendación colectiva, entre ellas Sol y sombra, de Mercedes Escolano, ganadora del XXVIII Premio de Poesía Ciudad de Salamanca; El cuerpo quemará la medida de las casas, de Cleofé Campuzano Marco; Sueños: La puerta oscura, de Jaime D. Parra; y El Libro (no) de los Salmos, de Susana Szwarc, todas valoradas por su profundidad estética y su capacidad de explorar la condición humana desde distintos registros poéticos.

Asimismo, figuran Ritos de paso, de Constanza González Ferrer; La arquitectura del azar, de Juan Manuel Uría; y La luna presentida. Tankas, de Fidel Sendagorta, obras que, según Villagrasa, confirman la diversidad y vitalidad de la poesía contemporánea en lengua española.

Reconocimiento a la poesía dominicana

La Fundación Espacios Culturales resaltó que la inclusión de Mateo Morrison en esta selección constituye un reconocimiento al alcance internacional de su obra y al lugar que ocupa la poesía dominicana dentro del diálogo literario iberoamericano.

El artículo concluye con una invitación a leer y regalar poesía como una forma de resistencia y luz frente a los tiempos convulsos. "Leer poesía nos salva de nosotros mismos", afirma Villagrasa, quien apuesta por el valor transformador de la palabra poética como refugio y conciencia para iniciar el año 2026.