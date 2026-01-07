Michel Camilo comparte su esencia en un masterclass gratuito en el Teatro Nacional

Los grandes maestros dan de lo que han recibido en su trayecto hacia el éxito. El pianista y compositor dominicano Michel Camilo ofreció un masterclass gratuito en el Teatro Nacional, un encuentro que trascendió la técnica para convertirse en una lección de vida, perseverancia y amor por la música.

El artista, de proyección internacional, se encuentra en el país acompañado de una delegación de autoridades del prestigioso Berklee College of Music de Boston, institución que ha marcado hitos en la formación musical contemporánea.

Ante una audiencia mayoritariamente joven, Camilo compartió algunas anécdotas sobre los grandes retos a los que se ha enfrentado, uno de ellos, -ya siendo exitoso-, fue durante la pandemia del Covid-19, cuando tocó para audiencias masivas sin tenerlas físicamente enfrente, más allá de las pantallas.

Las preguntas del público llevaron a traer a escena las puertas fundamentales que se fueron abriendo en su carrera, como aquella ocasión en la que compartió escenario con el legendario Tito Puente, en Montreal, escenarios que marcaron su crecimiento artístico y su proyección internacional.

No faltó el relato íntimo. Su padre le auguraba un futuro como médico y que la música quedara como un pasatiempo. La lucha fue constante hasta que los frutos comenzaron a hacerse visibles, incluso en Broadway, donde el reconocimiento terminó por darle la razón a la vocación.

“La vida del músico no es fácil y conlleva muchos sacrificios”, confesó sin idealizaciones. Relató que hubo momentos en los que fue sostenido económicamente mientras estudiaba, mientras su esposa trabajaba. “Eso sí cuando llegaba del trabajo encontraba la cena hecha”.

La historia, como en las buenas composiciones, tuvo un final feliz y valió la pena todo el esfuerzo.

Los estudiantes se mostraron particularmente interesados en conocer sus inicios y su formación académica. Camilo reveló que participó en programas de Berklee por correspondencia, debido a que no contaba con los recursos para hacerlo de manera presencial.

“Es como el online de ahora, que es muy bueno”, explicó, dejando claro que el talento puede abrirse camino incluso en contextos adversos.

También hubo espacio para hablar sobre el proceso creativo y como parte de una respuesta Michel Camilo compartió que: “En medio de un sueño me llegó una pieza; gracias a que pude despertarme y escribirla, la compuse”, relató. Luego añadió: “La pieza se escribe sola, uno la descubre”.

Demostraciones de los talentos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/whatsapp-image-2026-01-07-at-83008-pm-edd55129.jpeg El gran artista respondió a su público de manera espontánea. (KEVIN RIVAS)

Tras el diálogo, el escenario se convirtió en espacio de intercambio vivo. Los estudiantes realizaron demostraciones de su talento frente al maestro, quien ofreció retroalimentación generosa y precisa. La primera en atreverse fue Luz Brito, que con carisma y virtuosismo interpretó una pieza de Oscar Peterson, cautivando a los presentes.

Le siguió Wilfred Carmona, quien llevó al piano una obra de Tete Montoliu, reafirmando el alto nivel de la nueva generación.

