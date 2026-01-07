Más de 4 millones de personas visitaron Villa Navidad
Villa Navidad cerró con rotundo éxito su más reciente edición, consolidándose como uno de los eventos navideños más importantes y concurridos de la región.
Durante su celebración, del 1 de diciembre al 5 de enero, el evento recibió más de 4 millones de visitantes, una cifra que reafirma el impacto, la aceptación y el crecimiento sostenido de esta iniciativa.
Villa Navidad abrió sus puertas diariamente en horario de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche en Santo Domingo y Santiago, ampliando en varias jornadas tanto el horario como la cantidad de espectáculos y actividades, en respuesta a la masiva asistencia y al entusiasmo del público.
Familias completas pudieron disfrutar de una programación diversa que incluyó presentaciones artísticas, espectáculos musicales, actividades culturales, espacios infantiles y experiencias diseñadas para todas las edades.
"Villa Navidad es un reflejo de lo que se puede lograr cuando se ofrece al público un entretenimiento sano y seguro para toda la familia, utilizando el arte como punto de encuentro en fechas tan emblemáticas como la Navidad", expresó José Pintor "Pinky", director y productor del evento.
Equipo humano
El éxito del evento fue posible gracias al esfuerzo de un equipo humano de más de 200 personas involucradas en la producción y el montaje, así como más de 70 colaboradores en las áreas de logística, seguridad y servicios.
"Fueron muchos meses de arduo trabajo, pero la respuesta del público reafirma la importancia de este tipo de eventos participativos y el crecimiento de la industria naranja en actividades de carácter masivo", señaló José Grateraux, productor ejecutivo.
- Con esta cifra récord de asistencia, Villa Navidad se consolida como uno de los eventos navideños de mayor éxito en República Dominicana.