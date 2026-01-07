Más de 4 millones de personas visitaron Villa Navidad

Villa Navidad estuvo abierto del 1 de diciembre al 5 de enero en Santo Domingo y Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Villa Navidad cerró con rotundo éxito su más reciente edición, consolidándose como uno de los eventos navideños más importantes y concurridos de la región.

Durante su celebración, del 1 de diciembre al 5 de enero, el evento recibió más de 4 millones de visitantes, una cifra que reafirma el impacto, la aceptación y el crecimiento sostenido de esta iniciativa.

Villa Navidad abrió sus puertas diariamente en horario de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche en Santo Domingo y Santiago, ampliando en varias jornadas tanto el horario como la cantidad de espectáculos y actividades, en respuesta a la masiva asistencia y al entusiasmo del público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/villa-navidad-otra-3170299d.jpeg

Familias completas pudieron disfrutar de una programación diversa que incluyó presentaciones artísticas, espectáculos musicales, actividades culturales, espacios infantiles y experiencias diseñadas para todas las edades.

"Villa Navidad es un reflejo de lo que se puede lograr cuando se ofrece al público un entretenimiento sano y seguro para toda la familia, utilizando el arte como punto de encuentro en fechas tan emblemáticas como la Navidad", expresó José Pintor "Pinky", director y productor del evento.

Equipo humano

El éxito del evento fue posible gracias al esfuerzo de un equipo humano de más de 200 personas involucradas en la producción y el montaje, así como más de 70 colaboradores en las áreas de logística, seguridad y servicios.

"Fueron muchos meses de arduo trabajo, pero la respuesta del público reafirma la importancia de este tipo de eventos participativos y el crecimiento de la industria naranja en actividades de carácter masivo", señaló José Grateraux, productor ejecutivo.

Con esta cifra récord de asistencia, Villa Navidad se consolida como uno de los eventos navideños de mayor éxito en República Dominicana.

Te puede interesar Villa Navidad rompe récords, con más de 400 mil visitantes, y extiende la magia hasta el 5 de enero