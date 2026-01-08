Actriz de "Stranger Things" revela que fue diagnosticada con cáncer

Jennifer Marshall, quien interpretó a la mamá de Max en Stranger Things, en diversas imágenes dentro y fuera del set; la actriz compartió su lucha contra el cáncer. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Jennifer Marshall, quien interpretó a Susan Hargrove, la madre de Max, en las temporadas 2 y 4 de Stranger Things, aclaró el motivo de su ausencia en la quinta entrega de la exitosa serie: un diagnóstico de cáncer que complicó su regreso.

Marshall explicó que mientras grababa la serie fue diagnosticada con melanoma en el pie, inicialmente en etapa I, pero que con el tiempo avanzó hasta afectar sus ganglios linfáticos, convirtiéndose en un melanoma grado III.

La actriz recibió su diagnóstico en 2022 y agradeció a Netflix por permitirle formar parte del sindicato de actores, lo que le garantizó acceso a servicios médicos durante su tratamiento. Sin embargo, tras no renovarse su contrato, perdió esa afiliación.

En medio de especulaciones de los fans sobre la ausencia de la mamá de Max en la temporada final, Marshall publicó en sus redes un mensaje con humor: "¿Qué clase de madre no está ahí para su hijo mientras está en el hospital? Cuéntame todas tus teorías", haciendo alusión a la difícil situación de Max en coma tras luchar contra Vecna en el "Upside Down".

Te puede interesar El documental de la última temporada de "Stranger Things" estrenará el 12 de enero

La actriz también destacó que interpretar a Susan Hargrove fue "la oportunidad de su vida", y que haber podido participar en la última temporada le habría brindado un alivio económico, mental y emocional tras casi dos años de lucha contra la enfermedad.

Más

Marshall continúa compartiendo su experiencia con el cáncer en redes sociales, usando su historia para concienciar y mantener una conexión cercana con los seguidores de la serie.