Esta sería la razón por la que la hija de Daddy Yankee no invitó al cantante a su boda

Jesaaelys Ayala González caminó al altar junto a su madre, Mireddys González, en su boda con Carlos Olmo, en la que Daddy Yankee estuvo ausente. ( FUENTE EXTERNA )

Jesaaelys Ayala González contrajo matrimonio recientemente con Carlos Olmo y una notable ausencia marcó la ceremonia: su padre, el artista puertorriqueño Daddy Yankee, no estuvo presente ni fue invitado al enlace.

La influencer compartió en Instagram las imágenes de su boda, celebrada el 4 de octubre de 2025, aunque las fotografías se hicieron públicas recién el pasado 4 de enero.

En el carrusel se observaron detalles del evento, como su vestido blanco, los anillos, el ramo de flores y momentos de la recepción. Sin embargo, fue otro detalle el que captó la atención de los seguidores: quien la acompañó al altar no fue su padre, sino su madre, Mireddys González.

La escena avivó las especulaciones sobre un distanciamiento entre Jesaaelys y el intérprete de Gasolina, un conflicto que, según la revista People, estaría relacionado con una "relación lacerada" entre ambos.

En el último año, la joven ha manifestado públicamente su apoyo a su madre en medio del mediático proceso de divorcio con Daddy Yankee, acompañándola incluso a audiencias judiciales en San Juan.

En declaraciones ofrecidas en febrero de 2025, Jesaaelys reconoció lo difícil que ha sido enfrentar la separación de sus padres.

"Ha sido bien difícil, es una situación que está expuesta públicamente al 100 %. Somos el circo mediático y es horrible estar en una situación que me puso una persona que yo amo con todo mi corazón", expresó entonces.

El divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González, su esposa por casi 30 años y madre de sus hijos, se oficializó el 18 de febrero de 2025 bajo la figura de "ruptura irreparable".

Posteriormente, el conflicto escaló al ámbito judicial, luego de que el cantante interpusiera acciones legales por presuntas transferencias millonarias desde cuentas corporativas a personales sin su consentimiento.

Más

En este contexto de tensiones familiares, mediáticas y legales, la decisión de Jesaaelys de no invitar a su padre a su boda es interpretada como una confirmación pública de la fractura en su relación con el artista.