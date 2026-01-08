Magnús Scheving, de Lazy Town, reaparece como Sportacus y presenta a su "heredero"

Magnús Scheving caracterizado como Sportacus, su icónico personaje en la serie infantil Lazy Town. ( ARCHIVO / FUENTE EXTERNA )

El actor y gimnasta islandés Magnús Scheving, recordado mundialmente por dar vida a Sportacus en la serie infantil Lazy Town, reapareció en redes sociales el pasado martes 6 de enero de 2026 con un video que despertó nostalgia y ternura entre sus seguidores.

En la grabación, compartida en su cuenta de Instagram, Scheving, de 61 años, vuelve a vestir el icónico traje azul del superhéroe, pero esta vez acompañado de una presencia muy especial: su pequeño hijo, caracterizado de la misma manera.

Durante los primeros segundos, el actor aparece pintándole el clásico bigote al niño, a quien presenta simbólicamente como su sucesor.

Luego, el pequeño toma el lápiz y dibuja dos líneas en el rostro de su padre antes de comenzar a saltar y moverse, imitando las acrobacias que hicieron famoso a Sportacus. "Mi hijo, el nuevo Sportacus", escribió Scheving junto al video, mientras de fondo sonaba la inolvidable canción de inicio de Lazy Town.

El clip concluye con el niño demostrando su flexibilidad y entusiasmo por el personaje, dejando claro que el legado del superhéroe más saludable de la televisión sigue vivo.

Reacción

La publicación no tardó en generar reacciones entre los fanáticos, quienes destacaron el impacto que Lazy Town tuvo en su infancia.

"¡Ese hombre no envejece nada! Perdóname, Sportacus, siempre tuviste razón con comer sano y hacer ejercicio", comentó un usuario.

Otros resaltaron el privilegio del niño por tener como padre al superhéroe de toda una generación y recordaron escenas icónicas del programa, incluidas las memorables rivalidades con Robbie Rotten.