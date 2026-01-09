Nueva figura de cera de Zendaya en el Madame Tussauds de NY sorprende a muchos por su realismo

La nueva figura de cera de Zendaya en el el museo Madame Tussauds de Nueva York muestra el anillo de compromiso y el look de "Dune 2". ( FUENTE EXTERNA )

El museo Madame Tussauds de Nueva York presentó recientemente una nueva figura de cera de Zendaya, la cual ha generado amplia atención debido a su alto nivel de realismo y al cuidado en los detalles.

La escultura está inspirada en el look que la actriz utilizó durante una de las premieres de "Dune: Parte Dos" realizadas en Ciudad de México en 2024, como parte de la gira promocional de la película.

La figura reproduce fielmente el estilismo que Zendaya lució en ese evento, incluyendo la silueta, la paleta de colores y la postura característica que la actriz ha adoptado en las alfombras rojas durante la promoción de la saga.

Según el museo, la elección de este atuendo responde al impacto que tuvo el look en medios internacionales y a la estrecha relación entre la actriz y la moda como parte de su imagen pública.

Entre los elementos más destacados de la escultura se encuentra la inclusión de una réplica de su anillo de compromiso con el actor Tom Holland.

El accesorio fue recreado con gran precisión y ha sido uno de los aspectos más comentados por el público, ya que aporta un nivel adicional de realismo y vincula la figura con un acontecimiento relevante de la vida personal de la actriz.

Esta no es la primera vez que Zendaya es inmortalizada por Madame Tussauds. En 2015, cuando aún era conocida principalmente por su trabajo en series juveniles de Disney Channel, el museo presentó sus dos primeras figuras de cera, convirtiéndola en una de las artistas más jóvenes en formar parte de la colección.

Dichas esculturas estuvieron inspiradas en sus apariciones en los Teen Choice Awards 2014 y en los BMI Hip Hop R&B Awards 2014, y fueron instaladas en las sedes de San Francisco y Orlando, respectivamente.

Posteriormente, en 2022, Madame Tussauds reveló otra figura de la actriz en su sede de Londres. Esta versión estuvo basada en el llamativo look rosado que Zendaya utilizó en la gala To The Rescue! de 2017, con una recreación detallada del vestido satinado, el peinado y los accesorios que caracterizaron ese momento.

A lo largo de los años, y a medida que su carrera se ha consolidado en el cine, la moda y la cultura pop, Zendaya ha sumado nuevas figuras en distintas sedes del museo.

Cada una representa una etapa específica de su trayectoria y refleja la evolución de su imagen pública, desde sus inicios como estrella juvenil hasta su posicionamiento actual como una de las figuras más influyentes del entretenimiento global.