El guitarrista y educador dominicano Javier Vargas, profesor del Conservatorio Nacional de Música y coordinador del programa Berklee en Santo Domingo, fue distinguido este jueves con el Berklee Alumni Achievement Award, otorgado por el Berklee College of Music, convirtiéndose en el segundo dominicano en recibir este prestigioso galardón.

La distinción fue entregada durante una emotiva ceremonia celebrada en la Sala Juan Francisco García, en el marco del programa Berklee en Santo Domingo 2026, que se desarrolla del 5 al 10 de enero, organizado por el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección General de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y el Berklee College of Music, con el patrocinio de la Fundación AES Dominicana e Itabo.

El reconocimiento fue entregado por los maestros Juan Luis Guerra y Michel Camilo, dos figuras emblemáticas de la música dominicana y referentes internacionales, en un acto cargado de gratitud.

Reconocimiento a la trayectoria de Javier Vargas

El Berklee Alumni Achievement Award reconoce la destacada trayectoria de Vargas, su compromiso sostenido con el proyecto Berklee en Santo Domingo, su impacto directo en la formación de jóvenes músicos dominicanos y su firme convicción en la música como herramienta de transformación social.

Durante el acto, el vicepresidente de Iniciativas Globales del Berklee College of Music, Jason Camelio, resaltó la profunda y histórica conexión entre Berklee y la comunidad musical dominicana.

Recordó que Luis Disla y Juan Luis Guerra figuran entre los primeros dominicanos vinculados a la institución, y que en 2006 Michel Camilo instituyó una beca completa que marcó el inicio de una nueva etapa para el talento dominicano en Berklee.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/whatsapp-image-2026-01-09-at-22838-pm-5014b89c.jpeg Michel Camilo y Juan Luis Guerra observan a los participantes. https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/whatsapp-image-2026-01-09-at-22838-pm-2-e6e6b13b.jpeg Masiva asistencia al acto. ‹ >

Camelio resaltó que, al analizar la trayectoria de numerosos beneficiarios de la Beca Michel Camilo, Berklee identificó un denominador común en muchos de los jóvenes músicos dominicanos exitosos: Javier Vargas, exalumno de la institución.

"La lista de nombres es larga y abrumadoramente impresionante, pero lo más especial es que Javier lo hace de forma desinteresada", afirmó, destacando las incontables horas que ha dedicado a generaciones pasadas, presentes y futuras de músicos dominicanos.

Por su parte, Michel Camilo expresó su profunda admiración por Vargas, a quien definió como "una persona totalmente excepcional", resaltando su entrega absoluta a sus estudiantes.

"Honor a quien honor merece; Javier se merece muchos honores", dijo, al destacar su generosidad, compromiso y apoyo constante a las nuevas generaciones.

Entrega del premio y agradecimientos

En tanto, Juan Luis Guerra, primer dominicano en recibir el Berklee Alumni Achievement Award, fue el encargado de hacer entrega formal del reconocimiento.

"Me llena de alegría poder entregar este reconocimiento a mi querido ´Javielo´, por tu dedicación, por tu música y por tu gran corazón para enseñar", expresó antes de fundirse en un abrazo con el homenajeado.

Visiblemente emocionado, Javier Vargas agradeció el galardón señalando que este trasciende una trayectoria individual y reconoce una historia colectiva.

"Este premio no es solo para mí; es el reconocimiento a una familia, a una comunidad y a un país que cree en el poder transformador de la música", expresó.

El maestro agradeció al Berklee College of Music y destacó el honor de ver su nombre junto al de figuras que admira profundamente, como Juan Luis Guerra, John Scofield, Abraham Laboriel y Branford Marsalis.

En un discurso cargado de emotividad, dedicó el reconocimiento a su familia, especialmente a sus padres Fe y Juan, a su esposa Miguelina y a sus hijos Mariam, Amalia y Thiago, a quienes definió como su principal motor e inspiración.

Asimismo, rindió homenaje a sus maestros y mentores del Conservatorio Nacional de Música, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Berklee, resaltando la importancia de abrazar todas las influencias musicales como parte de una formación integral.

Vargas reafirmó su vocación por la educación, legado heredado de su madre, y destacó su labor desde el Conservatorio Nacional de Música y el programa Berklee en Santo Domingo, donde ha acompañado a jóvenes dominicanos en su camino hacia oportunidades de formación internacional.

"Hasta hoy, más de 200 estudiantes dominicanos han recibido becas y han recorrido los pasillos de Berklee. Son vidas transformadas", concluyó.