Cinco series adictivas para darle play al nuevo año

Tom Hiddleston en la nueva temporada de la serie "El infiltrado". ( FUENTE EXTERNA )

El streaming se renueva esta semana con estrenos imperdibles. Nuevas historias, regresos esperados y thrillers adictivos llegan para ampliar la oferta más allá de Stranger Things.

The Pitt (HBO Max)

La segunda temporada, protagonizada por Noah Wyle, regresa a la sala de urgencias en Pittsburgh como el doctor Michael "Robby" Robinavitch con nuevos episodios ambientados diez meses después, explorando las secuelas emocionales del trabajo médico durante el fin de semana del 4 de julio.

Estreno: jueves 8 de enero.

Machos Alfa (Netflix)

La cuarta temporada de la exitosa comedia española regresa a Netflix con sus protagonistas lidiando otra vez con la crisis de los 40, entre enredos, humor ácido y una dosis aún mayor de caos masculino.

En 6 episodios los "Machos Alfa" deciden que la mejor forma de sobrellevar su temida etapa vital es hacerlo juntos: alquilan un piso compartido y convierten su amistad en un parapeto frente a divorcios y a esos retos de paternidad y tropiezos que conllevará su proceso de deconstrucción. Estreno: viernes 9 de enero.

His & Hers (Netflix)

Tessa Thompson y Jon Bernthal protagonizan este thriller psicológico con matices románticos, basado en la novela de Alice Feeney, donde un asesinato sacude la aparente calma de una pequeña comunidad y revelará un entramado complejo de versiones enfrentadas, silencios estratégicos y heridas que nunca terminaron de cerrar. Estreno: jueves 8 de enero.

En fuga (Netflix)

Esta miniserie de suspense, basada en una novela de Harlan Coben, es la nueva sensación del streaming. En esta serie dramática y de suspense de tan solo ocho episodios, un padre busca a su hija y descubre secretos familiares tras un asesinato. Asegurado: te atrapará desde el primer minuto. Estreno: jueves 1 de enero.

El infiltrado (Prime)

Diez años después, regresa esta serie del universo de John le Carré con Tom Hiddleston retomando el papel del espía en una nueva misión. Ahora Pine dirige una unidad que vigila hoteles londinenses en busca de actividades delictivas. Estreno: domingo 11 de enero.