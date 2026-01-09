Las series que marcarán el 2026: un año clave para la televisión global

Durante el 2026 se estrenarán series de streaming para todos los gustos. ( FREEPIK )

El año 2026 se perfila como uno de los más ambiciosos para la industria televisiva contemporánea. Las principales plataformas de streaming preparan estrenos que combinan ciencia ficción, drama histórico, fantasía, misterio y comedia, apostando tanto por grandes franquicias como por propuestas originales con fuerte identidad creativa.

Desde distopías tecnológicas y universos de superhéroes replanteados hasta adaptaciones literarias de alto perfil y relatos íntimos sobre identidad, poder y relaciones humanas, estas series reflejan un panorama audiovisual diverso y arriesgado.

Esta selección de nuevas series confirma a 2026 como un punto de inflexión para la narrativa serial a escala global.

APPLE TV+

Neuromancer

Ambientada en un futuro distópico dominado por corporaciones y tecnología invasiva, esta nueva serie de ciencia ficción para Apple TV+ adapta una de las novelas más influyentes del cyberpunk.

El show sigue a Case, un brillante hacker reclutado por una misteriosa inteligencia artificial para ejecutar un arriesgado golpe digital. Para lograrlo, se asocia con Molly, una mercenaria con implantes cibernéticos, y juntos se adentran en un ciberespacio peligroso donde nada es lo que parece.

"Neuromancer" contará con diez episodios en su primera temporada y, aunque su lanzamiento ya genera gran expectativa, la fecha de estreno aún no ha sido determinada oficialmente.

Margo´s Got Money Problems

Esta es una serie dramática con toques de comedia que cuenta la historia de Margo, interpretada por Elle Fanning, una joven que abandona la universidad, se convierte en madre soltera a los 20 años y enfrenta una avalancha de facturas sin contar con estabilidad laboral.

Ante la desesperación, y siguiendo el consejo de su padre, Margo decide abrir una cuenta en OnlyFans, encontrando un éxito inesperado que le permite pagar sus deudas, pero que también la obliga a cuestionar el costo emocional y social de esa exposición.

Con un reparto encabezado por Nicole Kidman, "Margo's Got Money Troubles" contará con ocho episodios en su primera temporada y tiene estreno previsto para el 15 de abril de 2026, perfilándose como una de las series más comentadas por su mirada honesta sobre dinero, identidad y decisiones difíciles.

Widow´s Bay

Con una trama que se desarrolla en un inquietante pueblo costero de Nueva Inglaterra, esta nueva serie mezcla misterio, drama y un sutil tono sobrenatural para explorar el choque entre el escepticismo racional y las creencias colectivas.

Creada por Katie Dippold y con Hiro Murai como director principal, la producción apuesta por una atmósfera densa y personajes marcados por secretos y temores heredados. Aquí vemos como Tom Loftis, interpretado por Matthew Rhys, es el alcalde de una isla cuyos habitantes están convencidos de que el lugar está maldito.

Mientras los residentes atribuyen tragedias y sucesos extraños a fuerzas sobrenaturales, Loftis se mantiene firme en su incredulidad, convencido de que todo tiene una explicación lógica. Esa postura lo enfrentará no solo a su comunidad, sino también a verdades incómodas que amenazan con derrumbar sus certezas.

"Widow's Bay" constará de diez episodios, con el estreno de los tres primeros el 29 de abril de 2026 en Apple TV+, seguido de lanzamientos semanales. La serie se perfila como una intrigante reflexión sobre fe, miedo y liderazgo en tiempos de incertidumbre.

DISNEY+

American Love Story

Esta nueva serie antológica explora el amor, la intimidad y la presión pública que rodearon a dos figuras convertidas en iconos culturales. Producida ejecutivamente por Ryan Murphy junto a un amplio equipo creativo, la serie forma parte de la franquicia "American Story" y apuesta por una mirada elegante, emocional y profundamente humana.

La primera temporada se centra en la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, desde su intenso noviazgo hasta su matrimonio y el trágico desenlace que marcó a toda una generación.

Interpretados por Paul Kelly y Sarah Pidgeon, la historia muestra el choque entre el amor privado y la vida bajo el escrutinio constante de los medios. El reparto incluye además a Naomi Watts como Jacqueline Kennedy Onassis, reforzando el peso histórico y emocional del relato.

"American Love Story" se estrenará en FX el 14 de febrero de 2026, consolidándose como una propuesta romántica y trágica que revisita el precio de amar cuando el mundo entero está mirando.

The Beauty

Creado por Ryan Murphy y Matt Hodgson, este show propone una provocadora mirada sobre la obsesión contemporánea con la belleza y sus consecuencias ocultas. Asimismo, la producción adapta el cómic homónimo de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, trasladando su premisa perturbadora a un formato televisivo de alto impacto.

La trama gira en torno a "La Bella", un tratamiento de transmisión sexual que se expande rápidamente al prometer atractivo físico inmediato a quienes lo usan. Sin embargo, tras esa apariencia perfecta se esconden efectos secundarios mortales que desatan una ola de muertes y pánico social.

A medida que la epidemia crece, dos agentes del FBI se adentran en una investigación que revela una compleja red de intereses corporativos, violencia y manipulación.

El elenco está encabezado por Evan Peters, acompañado por Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher y Rebecca Hall. "The Beauty" se estrenará el 21 de enero de 2026 en FX y FX en Hulu, y promete ser una de las series más inquietantes y comentadas del año.

The Testaments

Concebida como la continuación directa de una de las distopías televisivas más influyentes de los últimos años, "The Testaments" amplía el universo creado por Margaret Atwood y profundiza en las consecuencias a largo plazo del régimen de Gilead.

La serie, producida para Hulu y basada en la novela "Los Testamentos" (2019), retoma la historia tras el cierre de "El cuento de la criada", explorando una nueva etapa marcada por el relevo generacional.

La trama sigue a jóvenes que han crecido bajo el adoctrinamiento totalitario, sin recuerdos del mundo anterior. Para ellas, la adultez implica matrimonios forzados y una vida de sumisión, lo que las empuja a buscar alianzas inesperadas para desafiar el sistema desde dentro.

En paralelo, figuras conocidas del régimen comienzan a cuestionar si Gilead puede reformarse o si debe desaparecer por completo.

El reparto está encabezado por Chase Infiniti, Lucy Halliday y Ann Dowd, retomando su icónico papel como la tía Lydia. "The Testaments" tiene previsto su estreno en abril de 2026 en Estados Unidos y promete ofrecer una mirada más amplia, política y emocional sobre el destino final de Gilead.

Wonder Man

Con una propuesta que combina sátira, metacomentario y superhéroes, "Wonder Man" se perfila como una de las apuestas más singulares de Marvel Studios para la Fase Seis del UCM.

La miniserie, creada por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest, se estrenará íntegramente en Disney+ el 28 de enero de 2026 y contará con ocho episodios bajo el sello Marvel Spotlight.

La historia sigue a Simon Williams, un actor en apuros que audiciona para el papel principal en un remake ficticio de "Wonder Man" dentro del propio universo Marvel. Interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, Simon obtiene poderes extraordinarios casi por accidente, aunque su verdadero sueño no es ser un héroe, sino convertirse en un actor respetado.

A su lado reaparece Trevor Slattery, encarnado por Ben Kingsley, en busca de redención y una segunda oportunidad en Hollywood.

Con tono autoconsciente y enfoque humano, "Wonder Man" explora la identidad, la ambición y el precio del éxito en un mundo donde incluso los superpoderes pueden convertirse en un obstáculo.

NETFLIX

Pride and Prejudice

"Pride and Prejudice" llegará a Netflix como una nueva adaptación de la novela de Jane Austen, escrita por Dolly Alderton y dirigida por Euros Lyn.

Producida por Lookout Point (BBC Studios), la serie propone una lectura de tono progresista que busca dialogar con el público actual sin perder la esencia romántica y social del texto original.

Aquí conocemos a Elizabeth "Lizzie" Bennet, una joven inteligente y decidida que prefiere mantenerse soltera hasta que la enfermedad de su padre la obliga a replantearse su futuro y el de su familia.

Su encuentro con el reservado y adinerado señor Darcy la enfrenta a un dilema entre el deber, las expectativas sociales y un sentimiento inesperado que desafía sus propios prejuicios.

El reparto está encabezado por Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como el señor Fitzwilliam Darcy, acompañados por Olivia Colman y Rufus Sewell como los señores Bennet.

El elenco incluye además a Freya Mavor, Louis Partridge, Fiona Shaw y Daryl McCormack, entre otros. El rodaje comenzó en el Reino Unido en julio de 2025, con locaciones en Londres, el Peak District y Rye, anticipando una producción cuidada y visualmente ambiciosa que reintroduce este clásico atemporal a una nueva generación.

His & Hers

Con una estructura narrativa que juega con la percepción y la verdad, "His & Hers" es una miniserie estadounidense de suspenso y misterio que llegará a Netflix el 8 de enero de 2026.

Adaptada de la novela homónima de Alice Feeney (2020), la serie consta de seis episodios y propone un relato donde cada hecho tiene dos versiones y nadie parece decir toda la verdad.

Todo comienza con Anna, una periodista interpretada por Tessa Thompson, que vive aislada y desencantada en la sofocante Atlanta, cada vez más alejada de su carrera y de sus relaciones personales. Todo cambia cuando se entera de un asesinato ocurrido en Dahlonega, el pequeño pueblo donde creció.

Obsesionada por el caso, Anna regresa al lugar y comienza una investigación paralela que la enfrenta al detective Jack Harper, encarnado por Jon Bernthal, quien pronto empieza a sospechar de su implicación. La serie alterna los puntos de vista de ambos protagonistas dejando claro que en toda historia siempre hay alguien mintiendo.

El elenco incluye a Pablo Schreiber, Crystal Fox, Sunita Mani y Rebecca Rittenhouse, y la producción cuenta con Dee Johnson como showrunner. "His & Hers" apuesta por un thriller psicológico tenso, atmosférico y profundamente humano, donde la memoria, el sesgo personal y la verdad se convierten en armas tan peligrosas como el crimen mismo.

Something Very Bad Is Going To Happen

Con una premisa inquietante y un tono que mezcla terror psicológico y drama íntimo, "Something Very Bad Is Going to Happen" es una de las apuestas más perturbadoras de Netflix para 2026.

Creada por Haley Z. Boston, quien también ejerce como showrunner, la serie cuenta con la producción ejecutiva de los hermanos Duffer, lo que anticipa una atmósfera cargada de tensión y fatalismo.

La historia se centra en Rachel y Nicky, una joven pareja comprometida que está a solo una semana de celebrar su boda.

Lo que debería ser el comienzo de una nueva vida juntos se transforma en una pesadilla cuando un suceso inexplicable y devastador irrumpe en sus planes, desencadenando una espiral de miedo, culpa y secretos.

Desde el inicio, la serie deja claro que la tragedia es inevitable, y que la verdadera pregunta no es qué ocurrirá, sino cómo y por qué.

Protagonizada por Camila Morrone y Adam DiMarco, y con un reparto que incluye a Jennifer Jason Leigh y Ted Levine, la serie promete un relato oscuro, emocionalmente intenso y profundamente inquietante, donde el amor y el horror avanzan de la mano.

Agatha Christie's Seven Dials

Con un aire clásico y un misterio cargado de ironía y peligro, "Agatha Christie's Seven Dials" es una miniserie británica de tres episodios que se estrenará el 15 de enero de 2026.

Adaptada por Chris Chibnall a partir de la novela de Agatha Christie publicada en 1929, la serie traslada al espectador a la Inglaterra de 1925, donde una aparente broma de alta sociedad desencadena consecuencias mortales.

La historia comienza durante una lujosa fiesta en una casa de campo, cuando varios invitados deciden gastarle una broma a Gerry Wade colocando múltiples despertadores en su habitación.

Lo que parece un juego inofensivo se transforma en tragedia cuando uno de los relojes desaparece y los acontecimientos adquieren un significado inquietante. La investigación recae en la inesperada pero perspicaz Lady Eileen "Bundle" Brent, una joven decidida a desenmascarar una conspiración que se oculta tras las apariencias respetables de la aristocracia inglesa.

Protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman, "Seven Dials" combina intriga, humor sutil y crítica social, fiel al espíritu de Christie, ofreciendo un misterio elegante donde cada detalle cuenta y nadie está libre de sospecha.

Stranger Things: Tales from ´85

Con un espíritu nostálgico y un giro visual renovado, "Stranger Things: Tales From ´85" expande el universo de "Stranger Things" a través de una serie animada que llegará a Netflix en 2026.

Concebida como un spin-off directo, la producción cuenta con la supervisión creativa de Matt y Ross Duffer, junto a Shawn Levy y Eric Robles, y busca capturar la esencia de las caricaturas matutinas de los años 80 sin perder el tono de misterio y terror característico de la franquicia.

La historia se sitúa en el invierno de 1985, entre los acontecimientos de la segunda y la tercera temporada de la serie original.

En Hawkins, Indiana, Eleven y sus amigos (Mike, Will, Lucas, Dustin y Max) se enfrentan a nuevas amenazas surgidas del Mundo del Revés, mientras investigan un inquietante misterio paranormal que vuelve a poner a su pueblo en peligro.

Viejos escenarios resurgen, aparecen criaturas inéditas y la sensación de que "algo muy malo se está gestando" impregna cada episodio.

Con un estilo visual más vibrante y un enfoque ligeramente más accesible, "Tales From ´85" promete combinar aventura, horror y camaradería juvenil, manteniendo viva la magia de "Stranger Things" mientras invita a nuevas generaciones a regresar a Hawkins.

HBO MAX

A Knight of the Seven Kingdoms

Con un tono más íntimo y aventurero, "A Knight of the Seven Kingdoms" amplía el universo de Juego de Tronos al retroceder un siglo antes de los grandes conflictos por el Trono de Hierro.

Creada por Ira Parker junto a George R. R. Martin, la serie adapta las novelas cortas "Tales of Dunk and Egg" y se estrenará en HBO y HBO Max el 18 de enero de 2026, con una primera temporada de seis episodios.

Antes incluso de su debut, ya fue renovada para una segunda temporada prevista para 2027.

La historia sigue a Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, un caballero errante de origen humilde que recorre Poniente en busca de honor y propósito. A su lado viaja Egg, su joven escudero, quien en realidad es Aegon Targaryen, un príncipe que aún desconoce el peso de su destino.

Juntos se enfrentan a torneos, intrigas y peligros en una época en la que la dinastía Targaryen gobierna el reino y el recuerdo de los dragones todavía perdura en la memoria colectiva.

Protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, la serie combina aventura, compañerismo y política, ofreciendo una mirada más humana y cercana a Poniente. "A Knight of the Seven Kingdoms" promete rescatar el espíritu caballeresco y la épica clásica de la saga, desde una escala más personal, pero no menos trascendental.

DTF St. Louis

Con un humor tan incómodo como mordaz, "DTF St. Louis" se perfila como una de las propuestas más provocadoras de HBO dentro de la comedia negra contemporánea.

Protagonizada por David Harbour y Jason Bateman, la miniserie apuesta por una mirada ácida sobre la crisis de la mediana edad, las relaciones afectivas y las consecuencias inesperadas de los deseos mal gestionados.

La historia gira en torno a tres adultos atrapados en un triángulo amoroso que surge en un momento vital marcado por la frustración, el desencanto y la necesidad de sentirse vivos otra vez.

Lo que comienza como una relación impulsiva y aparentemente liberadora pronto se transforma en una espiral de decisiones erradas, tensiones emocionales y secretos, hasta desembocar en la muerte prematura de uno de los involucrados. El tono combina ironía, tragedia y una incomodidad constante que subraya lo absurdo y peligroso de las pasiones tardías.

La serie consta de siete episodios y está escrita, dirigida y supervisada por Steven Conrad, conocido por su estilo introspectivo y poco convencional. Junto a Harbour y Bateman, el elenco incluye a Linda Cardellini, Richard Jenkins y Joy Sunday.

"DTF St. Louis" promete ser un retrato corrosivo y oscuro sobre el amor, la identidad y las segundas oportunidades que llegan demasiado tarde.

Lanterns

"Lanterns" marca una nueva etapa para los superhéroes televisivos de DC Studios. La serie, creada por Chris Mundy junto a Damon Lindelof y Tom King, se estrenará a mediados de 2026 en HBO y contará con ocho episodios, formando parte del "Capítulo Uno: Dioses y Monstruos" del renovado Universo DC.

Esta serie sigue a Hal Jordan, un veterano Linterna Verde cercano a la jubilación, y a John Stewart, un nuevo recluta al que debe entrenar para ocupar su lugar. Interpretados por Kyle Chandler y Aaron Pierre, ambos actúan como policías intergalácticos cuando son asignados a investigar un asesinato ocurrido en Nebraska.

Lo que comienza como un caso local pronto se convierte en un misterio mucho más oscuro, con implicaciones que van más allá de la Tierra y que conectan directamente con la mitología central del nuevo universo compartido de DC.

Inspirada en el tono de series como "True Detective" y "Slow Horses", "Lanterns" apuesta por una narrativa adulta, atmosférica y contenida, alejándose de la ópera espacial tradicional para centrarse en el carácter, la moral y las grietas personales de sus protagonistas.

Con un reparto que incluye a Kelly Macdonald, Nathan Fillion y Ulrich Thomsen, la serie promete combinar crimen, ciencia ficción y drama humano en una de las propuestas más ambiciosas de DC para televisión.

Rooster

Con un humor inteligente y un trasfondo emocional más profundo de lo habitual, "Rooster" es una nueva comedia estadounidense creada por Bill Lawrence y Matt Tarses que llegará a HBO en marzo de 2026.

Protagonizada por Steve Carell, la serie consta de diez episodios y se desarrolla en el entorno de un campus universitario, escenario ideal para explorar las contradicciones, egos y vínculos familiares que definen la adultez contemporánea.

La historia gira en torno a un autor consagrado cuya vida personal y profesional se ve constantemente desafiada por su compleja relación con su hija. Mientras él intenta mantener una imagen de control y prestigio intelectual, el vínculo entre ambos expone inseguridades, choques generacionales y heridas no resueltas.

El contexto académico sirve como telón de fondo para situaciones cómicas, pero también para reflexiones sobre la paternidad, la identidad y el miedo a perder relevancia.

Además de Carell, el elenco incluye a Phil Dunster, Charly Clive, Danielle Deadwyler y John C. McGinley, con apariciones recurrentes de Connie Britton y Annie Mumolo.

Fiel al estilo de Bill Lawrence, "Rooster" promete equilibrar comedia y sensibilidad, ofreciendo una serie cálida y aguda sobre las relaciones humanas, donde el humor surge tanto de lo absurdo como de lo dolorosamente familiar.

PRIME VIDEO

La casa de los espíritus

Con una ambición épica y una fuerte raíz latinoamericana, "La casa de los espíritus" llegará a Prime Video en 2026 como una adaptación televisiva de la célebre novela de Isabel Allende publicada en 1982.

Producida por FilmNation y la chilena Fábula, la serie traslada a la pantalla una de las sagas familiares más influyentes de la literatura contemporánea, combinando drama histórico, realismo mágico y reflexión política.

La historia se desarrolla a lo largo del siglo XX, hasta los convulsos años setenta, en un país latinoamericano ficticio que refleja profundas tensiones sociales.

En el centro del relato se encuentra Esteban Trueba, un hombre obsesionado con el poder económico y político, y Clara del Valle, una mujer dotada de habilidades sobrenaturales cuya sensibilidad espiritual contrasta con la dureza del mundo que la rodea.

A través de varias generaciones, la familia Trueba enfrenta amores prohibidos, traiciones, luchas de clase y transformaciones políticas que marcan de forma irreversible su destino.

La serie consta de ocho episodios y está protagonizada por Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Fernanda Castillo y Juan Pablo Raba, junto a un amplio elenco que encarna las distintas etapas de los personajes.

Dirigida por Francisca Alegría y Andrés Wood, "La casa de los espíritus" promete una adaptación emocionalmente poderosa, donde la memoria, la espiritualidad y la historia colectiva se entrelazan para retratar un siglo de pasiones, violencia y esperanza.

Scarpetta

"Scarpetta" se estrenará en Amazon Prime Video el 11 de marzo de 2026 como la esperada adaptación televisiva de la célebre saga literaria de Patricia Cornwell.

Desarrollada por Liz Sarnoff, la serie cuenta con la producción ejecutiva y el protagónico de Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, reforzando su apuesta por un drama policial de alto nivel.

La historia sigue a la doctora Kay Scarpetta, una brillante patóloga forense que ha dedicado su vida a ser la voz de las víctimas.

Con una combinación de rigor científico, intuición y una determinación inquebrantable, Scarpetta utiliza tecnología forense de vanguardia para resolver crímenes complejos y enfrentarse a un asesino en serie que parece conectado con un caso crucial de su pasado.

Su recorrido profesional y personal la lleva por distintos escenarios de Estados Unidos, desde Florida y Virginia hasta Charleston, Carolina del Sur.

Nicole Kidman interpreta a Scarpetta en su etapa adulta, mientras que Rosy McEwen da vida a su versión joven.

El elenco incluye a Jamie Lee Curtis como Dorothy Scarpetta, Ariana DeBose, Bobby Cannavale y Simon Baker. "Scarpetta" promete un retrato intenso y humano del trabajo forense, combinando misterio, drama psicológico y un profundo respeto por las historias de quienes ya no pueden hablar por sí mismos.

Elle

"Elle", show con un tono juvenil, optimista y lleno de ingenio, se estrenará en 2026 como una precuela televisiva de la exitosa franquicia "Legalmente Rubia".

Creada por Laura Kittrell y Caroline Dries para Amazon Prime Video, la serie retrocede a la década de los noventa para explorar los años de secundaria de Elle Woods, mucho antes de que se convirtiera en la icónica estudiante de derecho de Harvard.

La historia sigue a una joven Elle, interpretada por la debutante Lexi Minetree, mientras navega el mundo del instituto con su característica seguridad, carisma y determinación.

Entre amistades, rivalidades, expectativas familiares y los primeros desafíos personales, la serie se centra en las experiencias formativas que moldearon su identidad y sentaron las bases de la mujer ambiciosa y segura de sí misma que el público conoció en el cine.

Producida ejecutivamente por Reese Witherspoon, quien dio vida al personaje original, junto a Marc Platt, "Elle" apuesta por una comedia fresca y emotiva que combina crecimiento personal, humor y empoderamiento.

Con un elenco que incluye a June Diane Raphael, Tom Everett Scott y James Van Der Beek, la serie promete ampliar el universo de "Legalmente Rubia" desde una perspectiva nostálgica y contemporánea a la vez.

Blade Runner 2099

"Blade Runner 2099", serie con una atmósfera densa y filosófica heredera del mejor cyberpunk, expandirá el icónico universo creado por Ridley Scott cuando se estrene en 2026 en Amazon Prime Video.

Concebida como una miniserie de ciencia ficción, la producción funciona como secuela directa de "Blade Runner" (1982) y "Blade Runner 2049" (2017), y se sitúa cincuenta años después de los acontecimientos de esta última, profundizando en los dilemas morales, tecnológicos y existenciales que definen la franquicia.

La historia se desarrolla en un futuro aún más sombrío y fragmentado, donde humanos y replicantes continúan coexistiendo en un equilibrio precario.

En el centro del relato se encuentra Olwen, interpretada por Michelle Yeoh, una replicante que se enfrenta al final de su vida útil mientras cuestiona su identidad, su memoria y el significado de seguir existiendo en un mundo que la considera prescindible.

Junto a ella aparece Cora, encarnada por Hunter Schafer, cuya presencia introduce nuevas tensiones y perspectivas dentro de este universo decadente y profundamente humano.

Creada por Silka Luisa y respaldada por un equipo creativo de alto perfil, "Blade Runner 2099" apuesta por una narrativa introspectiva, visualmente ambiciosa y fiel al espíritu de Philip K. Dick.

Más que una simple continuación, la serie promete ser una reflexión madura sobre el tiempo, la mortalidad y la frontera cada vez más difusa entre lo artificial y lo real.