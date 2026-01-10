Berklee en Santo Domingo 2026 concluye con récord de 43 becas a jóvenes músicos dominicanos

El joven Ángel Sánchez, al centro, recibe beca de manos de Roberto Ángel Salcedo, Michel Camilo y Ron Savage. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El programa académico internacional Berklee en Santo Domingo 2026 concluyó este sábado con la entrega de 43 becas a jóvenes músicos dominicanos, la cifra más alta otorgada en el país hasta la fecha.

En conjunto, las becas representan 4.8 millones de dólares destinados a la formación musical de nuevos talentos en el Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos.

El programa se desarrolló durante una semana y contó con la participación de 200 jóvenes estudiantes. La jornada incluyó clases y actividades en el Conservatorio Nacional de Música, el Teatro Nacional Eduardo Brito y otros espacios culturales de la capital.

Durante el acto de clausura, celebrado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, el vicepresidente y director ejecutivo de Berklee College of Music, Ron Savage, resaltó el talento musical que existe en la República Dominicana y valoró el trabajo que realizan las instituciones culturales para fortalecer y proyectar el talento local.

"En 51 años de profesor y músico, nunca he estado en un lugar donde hayamos dado tantas becas", aseguró.

Por otro lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, definió la iniciativa como "la respuesta más fehaciente a la necesidad de transformar el talento dominicano".

"Berklee en Santo Domingo 2026 ha sido mucho más que un programa académico. Ha sido un escenario de encuentro, de crecimiento y de descubrimiento. Y sobre todo, ha sido un compromiso con los sueños y la creatividad de los jóvenes músicos dominicanos que hoy nos acompañan", destacó.

Berklee en Santo Domingo 2026 concluyó con éxito.

Las becas

Las becas otorgadas se distribuyen en las siguientes categorías:

9 becas de matrícula completa para el programa de verano de Berklee College of Music .

de matrícula completa para el de . 6 becas de licenciatura por un monto de 20 mil dólares cada una.

de por un monto de cada una. 7 becas de 25 mil dólares .

de . 7 becas de 30 mil dólares .

de . 5 becas de 35 mil dólares .

de . 8 becas completas.

Las autoridades destacaron que estas becas son renovables anualmente por los mismos montos, siempre que los estudiantes mantengan los requisitos académicos establecidos.

Durante el acto también fue otorgada la quinta Beca Michel Camilo, la cual cubre íntegramente la matrícula, el alojamiento y las comidas, con un valor aproximado de 250,000 dólares. El beneficiario de esta distinción fue el joven Ángel Sánchez.

El programa

Berklee en Santo Domingo 2026 estuvo organizado por el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección General de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y el Berklee College of Music.

Del 6 al 9 de enero, el programa desarrolló jornadas intensivas de clases, audiciones, entrevistas y ensayos impartidos por un equipo de reconocidos docentes de Berklee, en áreas como interpretación, composición y producción musical.

El cuerpo docente estuvo integrado por Zahili González Zamor, directora académica del programa; Fernando Huergo, director académico asistente; así como Tyrone Chase, Nick Grondin, Daniel Rosenthal, Lauren Sevian, Nichelle Mungo, Ivanna Cuesta, Josean Jacobo y Jason Camelio, quienes acompañaron a los estudiantes durante todo el proceso formativo.

Entre las actividades más destacadas estuvo una clase magistral impartida por el pianista y compositor dominicano Michel Camilo.

