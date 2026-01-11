Fundación AES Dominicana e EGE ITABO finalizan su acuerdo con Berklee College of Music

Edwin De los Santos, presidente de AES dominicana, da a conocer el fin del acuerdo con Berklee College of Music. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación AES Dominicana y la Empresa de Generación Eléctrica ITABO anunciaron el final de una etapa de acompañamiento que hizo realidad el proyecto Berklee en Santo Domingo, tras más de una década de aportes sostenidos a la formación musical, al desarrollo del talento joven y al fortalecimiento de la cultura dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-44747-pm-be63e843.jpeg Paola González, Marinela Sallent, Edwin De los Santos y Amaurys Sánchez, María Martínez, Jason Camelio y Javier Vargas. (FUENTE EXTERNA)

Desde el año 2015, esta alianza estratégica con el Berklee College of Music, en beneficio del estudiantado del Conservatorio Nacional de Música, ha generado resultados directos, concretos y medibles, no solo con la celebración de múltiples ediciones de Berklee en Santo Domingo, sino también con el otorgamiento de becas a estudiantes meritorios, destacaron las entidades.

Uno de los efectos multiplicadores más relevantes de la alianza de Berklee College of Music con Fundación AES Dominicana y EGE ITABO fue justamente el relanzamiento del programa Berklee en Santo Domingo.

Después de diez años suspendido, entre 2023 y 2026 permitió que más de 1,000 estudiantes participaran en una formación intensiva impartida por profesores de la prestigiosa academia.

Miles de estudiantes beneficiados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-44922-pm-2177af5e.jpeg Jóvenes participantes en el programa Berklee College of Music en Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

La Fundación AES Dominicana y EGE ITABO, que hicieron una inversión social de unos 38 millones de pesos, indicaron que cada celebración de Berklee en Santo Domingo, gracias al acuerdo de colaboración directa con la alta casa de estudios de EE. UU., sumó a la fecha contribuciones que sobrepasan los 700 millones de pesos a favor de 1,300 estudiantes.

Dentro de ese aporte, más de 50 estudiantes dominicanos han sido beneficiados con becas completas para el programa de verano Aspire Summer de Berklee, lo que les ha permitido acceder a una formación especializada en una de las universidades de música contemporánea más prestigiosas del mundo.

Informaron que, en la reciente edición, correspondiente a este año, de Berklee en Santo Domingo, el valor de las becas otorgadas por el Berklee College of Music asciende a 4.8 millones de dólares para 43 estudiantes meritorios.

Este compromiso fue reconocido oficialmente mediante la Resolución Núm. 04-2024 del Ministerio de Cultura, que destacó la contribución de la Fundación AES Dominicana al fomento de las expresiones artísticas en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-45015-pm-c78c72b3.jpeg Profesores deBerklee College of Music. (FUENTE EXTERNA)

Indicaron que lo más relevante fue la oportunidad otorgada a talentosos jóvenes que sin este aval no hubiesen podido expandir sus estudios y ser merecedores de varias becas presidenciales, becas totales o parciales entregadas en cada edición del programa.

Y resaltaron los casos del trompetista Jhon Marte, becado por cuatro años, el pianista Leomar Cordero, posteriormente beneficiario de la beca Latin Grammy ,auspiciada por Nicky Jam, y Miguel Francisco Pié, galardonado con la beca Gil Family de la Latin Grammy Foundation entre otros muchos que hoy brillan en grandes escenarios artísticos, o que retornan al país a impartir docencia.

De manera complementaria, la Fundación AES Dominicana y EGE ITABO impulsaron iniciativas culturales como el concierto "La música nos une", que reunió a más de 200 estudiantes y profesores del Conservatorio Nacional de Música, con el objetivo de recaudar fondos y movilizar apoyos públicos y privados para la sostenibilidad del proyecto.

Al anunciar el cierre de esta etapa, la Fundación AES Dominicana y EGE Itabo expresaron su satisfacción por haber contribuido de manera directa por más de una década al desarrollo humano de miles de jóvenes que hoy cuentan con una educación superior avanzada, y una inserción laboral en las áreas culturales productivas, en el país y en el extranjero.