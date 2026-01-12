Barbie suma una muñeca con autismo a su línea inclusiva

Mattel presentó una Barbie con autismo, la más reciente incorporación a su línea Barbie Fashionistas, creada para celebrar la diversidad y ampliar la representación en el juego.

La muñeca se suma a una colección que ya incluye modelos con síndrome de Down, discapacidad visual, vitíligo y diabetes tipo 1, además de una amplia variedad de cuerpos, tonos de piel y tipos de cabello.

El desarrollo de esta Barbie tomó más de 18 meses y se realizó en colaboración con la Red de Autodefensa del Autismo, con el objetivo de reflejar algunas de las formas en que las personas autistas experimentan y procesan el mundo.

"El autismo no se manifiesta de una sola manera, pero podemos mostrar algunas de sus expresiones", explicó Noor Pervez, representante de la organización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/barbie-autismo-b3c52b23.jpg

Entre sus características, la muñeca presenta una mirada ligeramente desviada, extremidades articuladas y accesorios como un fidget spinner, auriculares con cancelación de ruido y una tableta de comunicación.

Viste un vestido de corte A, diseñado para mayor comodidad sensorial, y zapatos planos para facilitar el movimiento. Además, incorpora rasgos faciales inspirados en mujeres de origen indio, un grupo poco representado dentro de la comunidad autista.

"Barbie siempre ha buscado reflejar el mundo que ven los niños y las posibilidades que imaginan", señaló Jamie Cygielman, director global de muñecas de Mattel.

Precio

La nueva Barbie estará disponible en la tienda en línea de la marca desde este lunes. El precio estimado es de 11.87 dólares.

