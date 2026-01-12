Premios Soberano 2026: Irving Alberti y Georgina Duluc serán los presentadores de la gala

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) confirmó oficialmente a Irving Alberti y Georgina Duluc como los presentadores de la edición 41 de los Premios Soberano, el evento artístico más importante, icónico y de mayor audiencia de la República Dominicana.

Con esta elección, Acroarte apuesta por una dupla que combina experiencia, credibilidad y una sólida conexión con el público.

De esta manera, Alberti y Duluc asumirán la conducción de una gala que, desde 1985, reconoce lo mejor del talento dominicano en áreas como la música, el cine, la televisión, el teatro y la comunicación.

Una dupla con experiencia

En ese sentido, Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, destacó la relevancia de Premios Soberano como una plataforma clave para el desarrollo cultural del país.

Según expresó, estos galardones representan mucho más que una noche de premiación, ya que funcionan como la principal vitrina para visibilizar, reconocer y proyectar el arte y la cultura dominicana, tanto a nivel local como internacional. Además, cada edición reafirma el compromiso con la identidad y la excelencia artística nacional.

Por su parte, Irving Alberti, uno de los humoristas y actores de mayor popularidad, manifestó su entusiasmo por asumir este rol en una noche tan significativa.

En sus palabras, espera "que se destaque como siempre la calidad del talento dominicano. Y me encantaría transmitir que seguimos siendo un país feliz y, más allá del talento, con calidad humana que siempre nos ha caracterizado".

Asimismo, Georgina Duluc, quien regresa a los escenarios del país, valoró el desafío que implica conducir el espectáculo de mayor impacto mediático del mercado.

En ese contexto, señaló que la industria del entretenimiento atraviesa un momento de transformación, con nuevos formatos y expectativas del público, un reto que asume manteniéndose auténtica y fiel a su estilo y personalidad.

La cita será en marzo

Por otro lado, se informó que los Premios Soberano volverán a ser producidos, por tercer año consecutivo, por el empresario artístico César Suárez Jr., con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana.

La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo, con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la gala a partir de las 8:00 p.m.

Finalmente, el evento contará con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.

Así, con esta dupla de presentadores, el liderazgo institucional de Acroarte y un equipo de producción ya consolidado, Premios Soberano 2026 se perfila, una vez más, como una edición memorable y como la máxima celebración del talento y la cultura dominicana.