Carnaval Vegano 2026
Carnaval Vegano 2026

Anuncian los detalles del Carnaval Vegano 2026

Según la alcaldesa de La Vega todo ya está listo para recibir el gran evento

Anuncian los detalles del Carnaval Vegano 2026
Durante el lanzamiento hubo presentaciones de personajes del carnaval. (SSMIL MATEO)

Con la presentación artística  de Ebenezer Guerra se inició el acto de lanzamiento del Carnaval Vegano 2026. 

Como en cada ocasión fue un encuentro lleno de tradición, algarabía y  la presentación de grupos carnavalescos.

“La Vega está lista para recibirlos todos los domingos de febrero, además del 27, con actividades desde tempranas horas”, aseguró la alcaldesa Amparo Custodio.

Asimismo,  Martín Duquela, presidente de la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE), pronunció palabras de gratitud a todos los que se unen a esta actividad que representa la identidad dominicana y muy especialmente la vegana. 

Resaltó el arduo trabajo que las agrupaciones participantes realizan cada año para ofrecer conceptos nuevos, lo cual es un atractivo.

Atracciones artísticas

Infografía
Musicólogo (SAMIL MATEO)

Las participaciones artísticas, locales e internacionales son el infaltable Carnaval Vegano. De revelar los nombres se encargó Rosa Olga Medrano, presidenta del Grupo Medrano. Ellos serán:

OPG, Los Capítulos, Shadow Blow, Junaa, Rochy RD, Jeezy, Dito, Yiyo Sarante, Crazy Design y Raulin Rodríguez.

 En Los Blazzers estará Nene Amenazzy; en Los Reckless se presentarán Shadow, Omega, Amenazzy, Dito Bernard, Secreto y Donaty, además de reconocidos DJs como DJ Nabil, DJ Chriss, DJ Scuff, DJ Dito Bernard y DJ Criss.

En la Cueva de Los Broncos se presentará Alajazá, como parte de la celebración de los 45 años de fundación de este emblemático grupo carnavalesco.

El evento y las transmisiones también contarán con la animación de  talentos como Caroline Aquino, quien fue la maestra de ceremonias del acto de lanzamiento; Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Los Nobel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.

El cierre de la velada desarrollada en el hotel El Intercontinental contó con la participación de Musicólogo, cuya salida estuvo cargada de energía. 

Infografía
Participantes del Miss Carnaval Vegano. (SAMIL MATEO)
Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.