"Las cazadoras del K-Pop" llegan por primera vez a República Dominicana

"Las cazadoras del K-Pop" se presentarán en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Bajo la producción de Covi Entertainment y Vivo! Entertainment, llega por primera vez a la República Dominicana el espectáculo "Las cazadoras del K-Pop", un show tributo inspirado en la película "Las guerreras K-Pop", que promete conquistar al público con una experiencia vibrante, colorida y cargada de emoción.

El espectáculo se presentará en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, el 31 de enero y primero de febrero.

"Las cazadoras del K-Pop" está dirigido a fans de todas las edades. Es un espectáculo familiar que combina música, baile, voces en vivo, vestuarios llamativos, efectos especiales y coreografías inspiradas en el fenómeno global del K-Pop.

Se trata de un show diseñado para hacer bailar, cantar y emocionar al público de principio a fin, que ha cosechado gran éxito en Perú y continúa su expansión internacional con presentaciones en países como República Dominicana, Ecuador y Argentina.

Más detalles

Las funciones están pautadas para el sábado 31 de enero, a las 3:00 y 6:00 de la tarde, y debido a la alta demanda, la producción decidió abrir nuevas funciones para el domingo 1 de febrero, a las 11:30 de la mañana, 2:00 de la tarde y 5:00 de la tarde.

Las boletas ya están disponibles a través de www.ticketmax.com.do.

Te puede interesar El fenómeno global del k-pop: de sus orígenes a la expansión Internacional