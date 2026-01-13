×
"Las cazadoras del K-Pop" llegan por primera vez a República Dominicana

El espectáculo se presentará en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el 31 de enero y primero de febrero

    Expandir imagen
    Las cazadoras del K-Pop llegan por primera vez a República Dominicana
    "Las cazadoras del K-Pop" se presentarán en República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    Bajo la producción de Covi Entertainment y Vivo! Entertainment, llega por primera vez a la República Dominicana el espectáculo "Las cazadoras del K-Pop", un show tributo inspirado en la película "Las guerreras K-Pop", que promete conquistar al público con una experiencia vibrante, colorida y cargada de emoción.

    El espectáculo se presentará en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, el 31 de enero y primero de febrero.

    "Las cazadoras del K-Pop" está dirigido a fans de todas las edades. Es un espectáculo familiar que combina música, baile, voces en vivo, vestuarios llamativos, efectos especiales y coreografías inspiradas en el fenómeno global del K-Pop. 

    Se trata de un show diseñado para hacer bailar, cantar y emocionar al público de principio a fin, que ha cosechado gran éxito en Perú y continúa su expansión internacional con presentaciones en países como República Dominicana, Ecuador y Argentina.

    Más detalles

    Las funciones están pautadas para el sábado 31 de enero, a las 3:00 y 6:00 de la tarde, y debido a la alta demanda, la producción decidió abrir nuevas funciones para el domingo 1 de febrero, a las 11:30 de la mañana, 2:00 de la tarde y 5:00 de la tarde.

    • Las boletas ya están disponibles a través de www.ticketmax.com.do.
