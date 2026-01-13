Teatro Trípode estrena "Juegos blindados": una crítica feroz a la burocracia y el poder

Los actores Rosmery González, Juan Miguel Hiciano y Paola Mejía, protagonistas de la obra "Juegos blindados" de la Fundación de Teatro Trípode. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo de Teatro Trípode vuelve a escena con "Juegos blindados", una obra que no se anda con rodeos y coloca bajo la lupa la relación entre la creación artística, la burocracia y el poder institucional.

La pieza se presentará los días 17, 18, 24 y 25 de enero de 2026, a las 7:00 p.m., en el Espacio Polivalente de Teatro Trípode, para un público dispuesto a dejarse interpelar.

Desde el primer momento, la obra propone una experiencia que va más allá del teatro convencional. Aquí no se trata solo de contar una historia, sino de poner en tensión los mecanismos que condicionan el arte, especialmente cuando el acceso a fondos y apoyos culturales se convierte en un filtro político.

Entre cámaras, ficciones y silencios incómodos

Inspirada en la dramaturgia de José Sanchís Sinisterra, "Juegos blindados" se construye desde una poética de la simulación: lo que parece ser un rodaje cinematográfico se transforma poco a poco en una fábula burocrática.

La negación de un subsidio deja de ser un simple trámite administrativo y se vuelve una imagen poderosa sobre la precariedad, el control y la fragilidad del trabajo artístico.

La obra cuenta con las actuaciones de Rosmery González, Juan Miguel Hiciano y Paola Mejía, bajo la dirección de Javich Peralta, y suma el diseño audiovisual de Jhonson Ogando, elemento clave en una puesta que dialoga constantemente entre lo escénico y lo visual.

Fiel a su espíritu experimental, Teatro Trípode apuesta por un lenguaje interdisciplinario que mezcla artes visuales, performance y cuerpo en escena, utilizando el espacio no como simple escenografía, sino como una herramienta política.

El resultado es una experiencia que se mueve entre lo documental y lo imaginario, y que invita al espectador a cuestionarse su propio rol frente a las estructuras de poder.

"Juegos blindados" no pretende reproducir la realidad tal cual es, sino revelarla a través de la ficción, convirtiendo el escenario en un acto de resistencia cultural.

Funciones: 17, 18, 24 y 25 de enero de 2026

de 2026 Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Espacio Polivalente de Teatro Trípode

Sobre Teatro Trípode

Teatro Trípode es un colectivo independiente enfocado en la investigación escénica y la creación interdisciplinaria. Su trabajo se caracteriza por descentralizar la cultura y abordar problemáticas sociales desde lenguajes no convencionales, apostando siempre por el riesgo y la reflexión crítica.