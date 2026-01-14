La Fundación Promapec anuncia detalles de la gala “Todo Beethoven”

La Fundación Promapec organizó un encuentro con el maestro Amaury Sánchez, para ofrecer detalles del concierto benéfico anual “Todo Beethoven”, que este año contará con la participación de un destacado artística clásico internacional.

Se trata de una gala para la recaudación de fondos, que este año se realizará el domingo 11 de febrero en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

El anuncio se realizó en un encuentro con la prensa que contó con la presencia de Guaroa Noboa, presidente de la junta directiva, Leandro Féliz, director, Lissete Goyco, directora ejecutiva, Jacqueline Herrera, directora y el maestro Amaury Sánchez, productor del espectáculo.

Noboa hizo saber que los fondos recaudados serán destinados a la creación y ampliación de talleres de formación técnica y programas de pasantías, dirigidos a jóvenes y adultos de sectores vulnerables, con el objetivo de fortalecer sus competencias y facilitar su inserción laboral.

“El evento une dos grandes propuestas: la excelencia artística y el compromiso social. Cada entrada adquirida se convierte en una oportunidad real para quienes desean superarse y construir un mejor futuro”, expresó.

Beethoven como protagonista

El evento se llevó a cabo en el Salón Apec de la Cultura. (KEVIN RIVAS)

El concierto contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, integrada por más de 70 músicos, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, quien también ofreció los detalles técnicos y artísticos del programa.

El repertorio estará dedicado íntegramente a Ludwig van Beethoven, con la interpretación de la Sinfonía No. 3 “Heroica” y el Concierto para Piano No. 5 “Emperador”, dos obras emblemáticas que marcan la transición del clasicismo al romanticismo. El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas, con intermedio.

Sánchez, quien se definió como “beethoveniano de esencia”, destacó la genialidad del compositor alemán y la fuerza emocional de estas piezas. “La ‘Heroica’ representa el quiebre definitivo con el período clásico y el inicio de una nueva forma de entender la música. Es una obra cargada de innovación, personalidad y emoción”, explicó.

El Concierto para Piano No. 5 estará a cargo de un joven pianista de destacada trayectoria internacional, Luis Dumas, quien viajará desde España para asumir este reto solista junto a la orquesta dominicana.