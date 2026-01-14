La industria de los videojuegos emerge del estancamiento pospandemia

Un informe de BCG proyecta que los ingresos de la industria de los videojuegos alcanzarán los 350 mil millones de dólares para 2030. ( FUENTE EXTERNA )

La industria de los videojuegos está emergiendo de su desaceleración pospandemia, con una proyección de crecimiento de los ingresos globales del 6% entre 2026 y 2030, alcanzando los 350 mil millones de dólares para 2030.

Una nueva encuesta realizada a aproximadamente 3,000 jugadores reveló que el 55 % de ellos aumentó su tiempo de juego durante los últimos seis meses.

Además, más adultos continúan jugando en etapas posteriores de la vida: más del 40 % de los baby boomers y más del 50 % de los jugadores de la Generación X informan que juegan cinco o más horas a la semana.

Sin embargo, muchos jugadores se sienten presionados económicamente: el 49% espera descuentos antes de comprar y el 31 % dice que omitirá compras si los precios aumentan.

Estos son algunos de los hallazgos de un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG), titulado Video Gaming Report 2026: How Platforms Are Colliding and Why This Will Spark the Next Era of Growth (Informe de Videojuegos 2026: Cómo colisionan las plataformas y por qué esto impulsará la próxima era de crecimiento).

El informe examina cuatro tendencias que darán forma a la industria en los próximos años: la IA Generativa (GenAI), el surgimiento del contenido generado por el usuario (UGC), el auge de los juegos en la nube y la apertura de las tiendas de aplicaciones.

"La industria de los videojuegos está superando una etapa crítica y somos optimistas sobre lo que viene", señaló Giorgo Paizanis, socio de BCG y coautor del informe.

"El crecimiento se está recuperando y el estancamiento pospandemia se desvanece. Si bien el aumento en los ingresos ha sido impulsado en gran medida por los precios, los jugadores siguen apasionados por el juego, y su creciente participación en el tiempo de ocio dedicado a jugar así lo demuestra. Los padres que crecieron jugando todavía lo hacen, sumado a que la creciente accesibilidad a través de pantallas y plataformas permite a las personas jugar en más momentos", agregó.

La IA Generativa impulsa una ola de innovación

Como parte del informe, BCG analizó metadatos de una plataforma de juegos en línea y descubrió que alrededor de 7,300 juegos revelaron el uso de IA, lo que incluye aproximadamente una quinta parte de los títulos lanzados en el tercer trimestre de 2025.

Sobre la base de esos hallazgos, BCG estima que alrededor del 50 % de los estudios ahora utilizan IA.

La IA puede aumentar la eficiencia mejorando el código y automatizando el control de calidad. También puede mejorar la experiencia del usuario creando una jugabilidad que se adapta a las elecciones de los jugadores en tiempo real y utilizando memoria, personalidad y comportamiento impulsados por GenAI.

Eso sí, es importante considerar que la mitad de los desarrolladores dice que le preocupa por el rechazo de los jugadores ante la IA.

UGC: la creciente economía de los creadores

El contenido generado por el usuario (UGC) ha surgido como una economía de rápido crecimiento, con pagos que alcanzarán los 1,500 millones de dólares en 2025 provenientes de solo dos juegos.

Más del 40 % de los encuestados dijeron que están consumiendo más UGC este año que el anterior, pero solo entre el 10 % y el 15 % han creado contenido ellos mismos.

Los streamers también tienen una gran influencia: más de la mitad de los jugadores (55%) dijo que probaría un juego nuevo si su creador favorito cambiara a él.

Los juegos en la nube están listos para masificarse

Aunque el 60 % de los encuestados dijo haber probado los juegos en la nube (cloud gaming), y el 80 % de ellos reportó una experiencia positiva, solo el 27 % de los jugadores afirmó ser usuario regular o intensivo de esta tecnología.

No obstante, se prevé que los ingresos de los juegos en la nube crezcan de alrededor de 1,400 millones en 2025 a 18,300 millones en 2030, y que el número de usuarios supere los 50 millones.

La revolución de la distribución: se abren las tiendas de aplicaciones

A raíz de las acciones regulatorias, los desarrolladores, especialmente en el sector móvil, tienen nuevas oportunidades para distribuir y monetizar sus juegos a través de tiendas de aplicaciones alternativas.

El informe de BCG estima que las compras dentro de aplicaciones móviles en 2025 se acercarán a los 130 mil millones, casi la mitad de los ingresos globales de la industria. Un tercio de los adultos y el 40 % de los adolescentes ya han comprado en tiendas de aplicaciones web propiedad de los desarrolladores.

"En los próximos cinco años, esperamos una explosión de nuevo contenido de juegos y jugadores", dijo Ernesto Pagano, director general y socio senior de BCG, y coautor del informe.

"Los juegos en la nube, el contenido generado por el usuario, la IA y la apertura de las tiendas de aplicaciones transformarán la forma en que se construyen y distribuyen los juegos. Los jugadores esperarán más: experiencias frescas, comunidades vibrantes y la libertad de jugar en diferentes dispositivos dondequiera que vayan. Los estudios que adopten este momento de cambio tienen la oportunidad de definir el futuro de los videojuegos", explicó.