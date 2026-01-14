Arranca este miércoles la semifinal en vivo de Dominicana´s Got Talent; puede votar en Diario Libre

Roblox y Royalty Dance Crew, ambos grupos de baile; las cantantes Alexa Daga y Eva Mancebo; los humoristas de stand up Dymitri Joseph y C. Cordero; el rapero Arnold Ramos; y los artistas circenses Sky Bike, buscarán su pase a la final de Dominicana's Got Talent. ( FUENTE EXTERNA )

Este miércoles 14 de enero arrancan oficialmente las semifinales de Dominicana´s Got Talent, una de las etapas más esperadas del popular programa de talentos, que ahora se transmitirá completamente en vivo, elevando la emoción y la interacción con el público.

La producción anunció importantes novedades para esta fase del concurso. A partir de este miércoles, el público podrá disfrutar exclusivamente a través del canal de YouTube del programa de un Pre Show de 30 minutos, previo al inicio del programa principal, donde se ofrecerá contenido especial para ir calentando motores.

Además, al finalizar cada transmisión, habrá un Post Show con material exclusivo, entrevistas y reacciones que no se verán en televisión.

En el primer programa de los shows en vivo subirán al escenario ocho actos que prometen una noche llena de talento, música, humor y espectáculo.

Los participantes son: Roblox y Royalty Dance Crew, ambos grupos de baile; las cantantes Alexa Daga y Eva Mancebo; los humoristas de stand up Dymitri Joseph y C. Cordero; el rapero Arnold Ramos; y los artistas circenses Sky Bike.

Acto Tipo de Participación Roblox Grupo de baile Alexa Daga Cantante Dymitri Joseph Humorista (stand up) Eva Mancebo Cantante Sky Bike Artistas circenses Arnold Ramos Rapero C. Cordero Humorista (stand up) Royalty Dance Crew Grupo de baile

Como en ediciones anteriores, la decisión final está en manos del público. Los espectadores podrán votar enviando un mensaje al #6010 para apoyar a su semifinalista favorito y ayudarlo a pasar directamente a la gran final. Los votos se cierran a las 9:50 de la noche. Costo por SMS RD$32.99 con impuestos incluidos.

Vota en Diario Libre

Además, Diario Libre regala un voto único libre de costo, permitiendo que los seguidores sigan apoyando a sus talentos preferidos en esta intensa etapa del concurso de forma gratuita. (Vota aquí)

La competencia está más reñida que nunca y el escenario está listo. Ahora, la última palabra la tienen ustedes.

