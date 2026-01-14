Semana de premios: los Soberano y los Oscar se celebrarán con solo tres días de diferencia

Zoe Saldaña agradece sus galardones en los Premios Oscar y en los Premios Soberano 2025, sosteniendo las estatuillas en sus manos. ( FUENTE EXTERNA )

En Estados Unidos, los Premios Oscar se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, con transmisión en vivo por ABC.

En República Dominicana, los Premios Soberano se realizarán el miércoles 18 de marzo de 2026 en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo. La gala la organiza Acroarte.

Con solo tres días de diferencia entre ambas ceremonias, marzo concentrará el cierre de la temporada, después de un calendario que comienza en enero con varias paradas que suelen influir en nominaciones y conversación pública.

Antes de los Oscar y los Soberano, el circuito incluye los Grammy Awards, el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles.

En febrero y principios de marzo hay otras fechas clave: los BAFTA Film Awards, el domingo 22 de febrero de 2026 en el Reino Unido; los NAACP Image Awards, el sábado 28 de febrero de 2026; y los SAG Awards, el domingo 1 de marzo de 2026, con transmisión por Netflix.

Más adelante, el calendario de televisión incluye los Emmy Awards, fijados para el lunes 14 de septiembre de 2026, y los International Emmy Awards, programados para el lunes 23 de noviembre de 2026 en Nueva York.