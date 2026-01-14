Vuelve "Sin senos sí hay paraíso": Telemundo inicia grabaciones con parte de su elenco original

Carmen Villalobos, quien retoma su icónico papel de Catalina Santana y Gregorio Pernía como Aurelio "Titi" Jaramillo, posan previo al arranque de las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso. ( TELEMUNDO / INSTAGRAM. )

Telemundo anunció este martes el inicio oficial de la producción de Sin senos sí hay paraíso, el nuevo capítulo de una de las franquicias más emblemáticas de la cadena. Las grabaciones ya están en marcha en Colombia y marcan el regreso de un universo icónico, ahora reinventado con una visión audaz y contemporánea.

Esta nueva entrega apuesta por una narrativa cargada de emoción, con conflictos más intensos, luchas de poder y una historia de alto riesgo centrada en la venganza, la supervivencia y el empoderamiento femenino. Ambientada en el peligroso mundo del webcam en Medellín, la trama sumerge a su protagonista en una batalla vertiginosa y seductora por la supervivencia.

La serie trae de vuelta a figuras muy queridas por el público, encabezadas por Carmen Villalobos, quien retoma su icónico papel de Catalina Santana. Junto a ella regresan Majida Issa como la temida Yésica Beltrán, "La Diabla", Catherine Siachoque como Hilda Santana y Gregorio Pernía como Aurelio "Titi" Jaramillo.

"Regresar a este proyecto se siente como reencontrarme con un personaje que ha marcado profundamente mi vida y con una audiencia que siempre nos ha acompañado", expresó Villalobos. "Catalina enfrenta ahora desafíos nuevos y audaces, y me emociona traerla de vuelta en un capítulo fresco y moderno, pensado para los espectadores de hoy".

El elenco también incluye a Fabián Ríos, Francisco Bolívar, Estefanía Gómez, Sergio Herrera, Arturo Barba y Elizabeth Gutiérrez, además de un amplio reparto que suma a Carolina Gaitán, Osvaldo de León, Isabela Amado, Juan Zuluaga, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, entre otros.

Una historia renovada y más oscura

La trama sigue a Catalina Santana y a Aurelio "Titi" Jaramillo en su intento por reconstruir sus vidas lejos del pasado. Sin embargo, esa aparente calma se rompe cuando Catalina descubre que su hermana está en la mira de una poderosa organización criminal, lo que la obliga a regresar a un mundo que creía haber dejado atrás.

Su búsqueda la conduce al submundo del webcam en Medellín, donde opera una red criminal vinculada al cártel mexicano liderado por Israel Montero, sostenida por el tráfico ilegal, la corrupción y la explotación de mujeres vulnerables que buscan una vida mejor.

Te puede interesar Carmen Villalobos celebra el cumpleaños de su madre en República Dominicana

En alianza con la DEA, Catalina descubre un sistema diseñado para silenciar y someter a las mujeres. Lejos de rendirse, se infiltra en la organización, gana la confianza de las víctimas, forja alianzas inesperadas y se enfrenta a enemigos que alguna vez definieron su destino. A medida que secretos ocultos salen a la luz y la amenaza se cierne sobre su familia, su misión se convierte en una prueba extrema de resiliencia y determinación.

Cuando parece abrirse una esperanza, La Diabla reaparece con sed de venganza, poniendo en riesgo todo lo que Catalina y Titi han luchado por reconstruir.

"Estamos muy entusiasmados de iniciar la producción de este nuevo capítulo, moderno y audaz, de una franquicia tan icónica", afirmó Javier Pons, Chief Content Officer y Head de Telemundo Studios. "Nuestro equipo creativo ha reinventado la historia con un enfoque renovado que eleva la tensión y la emoción de la trama. Con un elenco extraordinario y una producción de primer nivel, este proyecto reafirma el compromiso de Telemundo con narrativas premium, dinámicas y relevantes".

Con este regreso, Sin senos sí hay paraíso promete conquistar nuevamente a la audiencia con una historia más intensa, actual y desafiante, fiel al legado que la convirtió en un fenómeno internacional.