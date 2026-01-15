El Centro Cultural Banreservas abre ciclo de cine en honor a Diane Keaton

Las películas se proyectan en el salón de audiovisuales del Centro Cultural Banreservas. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Banreservas de Santo Domingo inauguró un ciclo de cine clásico dedicado a la recién fallecida actriz Diane Keaton, en el cual se proyectará parte de su filmografía cada martes de enero, a las 7:00 de la noche.

La cartelera inició el martes 13 con el largometraje "Dos extraños amantes", dirigida por Woody Allen; y las actuaciones de Diane Keaton, Woody Allen y Paul Simon. Las próximas cintas serán exhibidas el martes 20: "Manhattan", de Woody Allen; y el martes 27, "Alguien tiene que ceder", de Nancy Meyers.

Las películas se proyectan en el salón de audiovisuales del Centro Cultural Banreservas, ubicado en la calle Isabel la Católica, número 202, Ciudad Colonial. Al finalizar, los asistentes pueden participar en un cinefórum para profundizar en los detalles de las producciones.

El Centro Cultural Banreservas de Santo Domingo dispone cada martes de un espacio gratuito para disfrutar y apreciar el séptimo arte, con películas clásicas, una manifestación artística que procura entretener, educar y difundir ideas sobre el cine.

Próximas películas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/diane-9d082d77.jpg Actriz estadounidense Diane Keaton. (FUENTE EXTERNA)

"Manhattan", es un filme de 1979 dirigido por Woody Allen, con las actuaciones principales de Woody, Diane Keaton y Mariel Hemingway.

La historia muestra la desdichada relación amorosa y profesional de Isaac Davis, un neoyorquino de mediana edad que se enamora de la amante de su mejor amigo. La idea de dejar a su novia, hacer caso a su nuevo deseo y abandonar su trabajo, supone para él el comienzo de una nueva vida.

"Alguien tiene que ceder" (Something Gotta Give) cuenta con la actuación estelar de Diane Keaton, Jack Nicholson y Keanu Reeves.

Es una cinta de 2003 dirigida por Nancy Meyers, que presenta a Harry Sanborn, un solterón recalcitrante que sólo sale con mujeres mucho más jóvenes que él. Después de enfermar, se enamora de la madre de su novia y su mundo comienza a cambiar.

Te puede interesar Banreservas inaugura Centro Cultural en Santiago de los Caballeros