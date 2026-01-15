Punta Cana se prepara para celebrar su carnaval en grande

Haydée Rainieri, parte de la comparsa Las Musas de Punta Cana, en el Carnaval de Punta Cana del pasado año, 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Febrero volverá a vestirse de máscaras, lentejuelas y tambores en Punta Cana porque el Carnaval regresa en su 17.ª edición con dos días de celebración que prometen convertir el Boulevard 1ro. de Noviembre de The Village Puntacana en un gran escenario de folclore, identidad y alegría compartida.

La fiesta arrancará el viernes 20 de febrero con la tradicional Gala de Carnaval, pensada especialmente para la comunidad de Punta Cana.

En esta jornada se revelan las comparsas insignia -Las Musas de Punta Cana y Los Tres Caras- y la música en vivo marcará el primer pulso de lo que vendrá. Un primer vistazo cargado de expectativa, brillo y orgullo local.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/comparsa-en-carnaval-de-punta-cana-87343d24.jpg Comparsa en el Carnaval de Punta Cana. (FUENTE EXTERNA)

El gran día llegará el sábado 21 de febrero, cuando, desde las 2:30 de la tarde, el público comience a ocupar el recorrido, iniciando el desfile oficial a las 4:00 p.m.

Más de 20 comparsas y alrededor de 1,500 carnavaleros nacionales e internacionales tomarán las calles para celebrar la cultura dominicana ante más de 15 mil asistentes.

El Carnaval de Punta Cana se trata de un desfile que se vive con todos los sentidos: colores que desbordan, ritmos que contagian y personajes que cuentan historias.

Rey o Reina Momo

Uno de los momentos más esperados será la coronación del Rey o Reina Momo, una distinción que honra a figuras influyentes del país.

El carnaval ya ha reconocido a personalidades como Óscar de la Renta, Eddy Herrera, Milly Quezada, Marcos Díaz, Michel Camilo, José Antonio Molina, George Bell, Freddy Ginebra y, más recientemente, al bicampeón olímpico y bicampeón mundial del atletismo Félix Sánchez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/felix-sanchez-y-frank-rainieri-42e8e279.jpg Félix Sánchez celebra como Rey Momo del Carnaval de Punta Cana, con Frank Rainieri al volante. (FUENTE EXTERNA)

El Carnaval de Punta Cana es gratuito y familiar, con food trucks, tarimas opcionales, área infantil y un ambiente seguro. Además, mantiene su compromiso con la sostenibilidad, promoviendo el reciclaje, los vasos reutilizables y materiales biodegradables.

Entre las comparsas más queridas y emblemáticas están Las Musas de Punta Cana, creadas por mujeres de la comunidad, quienes cada año diseñan conjuntamente sus trajes carnavalescos, eligiendo un tema representativo de la cultura dominicana.

Las Musas desfilan acompañadas de la comparsa del Puntacana International School, en la que desfilan estudiantes e integrantes del staff del colegio con ingeniosos trajes de carnaval inspirados en temas relacionados con el medio ambiente y la cultura del país, y Los Tres Caras, sus protectores simbólicos.

Juntas, recuerdan que este carnaval no solo se mira: se siente, se comparte y se celebra como una tradición viva.



