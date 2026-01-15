“Cuerdas de Esperanza”, un homenaje donde la música se convierte en memoria viva

Margarita Auffant y Antonio Ramos Barletta junto a los artistas de la velada. ( KEVIN RIVAS )

La música volvió a confirmar su poder como refugio, puente y legado durante la velada “Cuerdas de Esperanza”, ofrecida por la Fundación Por la Música en honor a María Filomena Barletta Rainieri.

Se trata de una figura de gran valor del quehacer cultural y académico dominicano, cuyo recuerdo fue celebrado a través de un recital cargado de sensibilidad y gratitud.

La presidenta de la Fundación Por la Música, Margarita Auffant, evocó a Barletta Rainieri como un pilar fundamental de APEC y APEC Cultural, recordada no solo por su sólida preparación intelectual, sino por la sencillez, bondad y generosidad que marcaron su paso por las instituciones que sirvió.

“APEC Cultural y la Fundación Por la Música se han unido en este homenaje a su memoria, con el mismo afecto que sembró en nosotros la querida amiga y empresaria”, expresó.

Durante sus palabras, Auffant reafirmó el propósito que ha guiado a la fundación por 16 años ininterrumpidos: elevar a la excelencia la formación técnica y artística de jóvenes sobresalientes de la música clásica en la República Dominicana, facilitándoles el acceso a becas en universidades, conservatorios y escuelas especializadas de Norteamérica y Europa.

Los resultados hablan por sí solos. A la fecha, 17 estudiantes egresados de la fundación han obtenido becas internacionales completas, algunas incluyendo alojamiento y alimentación, y tras culminar sus licenciaturas han continuado estudios de maestría y doctorado.

Además, ocho de sus becarios forman parte actualmente de la Orquesta Sinfónica Nacional, cumpliendo así otro de los grandes objetivos de la institución: nutrir las orquestas del país con músicos dominicanos altamente capacitados.

La fundación cuenta, además, con un cuerpo docente de reconocido prestigio internacional.

Entre ellos, la profesora Shannon Thomas Trem, titular del Programa de Violín Gabriel Del Orbe, profesora asociada y coordinadora de estudios de violín en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, considerada una de las pedagogas más solicitadas de su generación.

Le acompañan el violista Jaime Amador, titular del Programa de Viola Jacinto Gimbernard y miembro del afamado Cuarteto de Harlem, y el cellista Felix Umansky, responsable del Programa de Cello José de Jesús Ravelo.

El Cuarteto de Harlem, vale destacar, ha sido elegido por la Casa Blanca para amenizar cenas de Estado y en 2025 fue galardonado con un Grammy en el renglón clásico por la obra Pasión por Bach y Coltrane.

Dijo que l a labor social de la fundación se extiende más allá de las aulas. En tiempos de Navidad, sus Conciertos Solidarios llegan a hospitales, politécnicos y escuelas, llevando la alegría y el consuelo que solo la música puede ofrecer.

Primicias musicales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/img-20260115-wa0379-49f894a7.jpg El salón cultural de Apec quedó pequeño para tan especial homenaje. (KEVIN RIVAS)

La noche estuvo marcada por dos primicias musicales. La primera, Arpeggione de Franz Schubert, única obra escrita para este instrumento de seis cuerdas: conocido en su época como guitarra-violonchelo, compuesta en un período de profunda depresión del autor, afectado por la enfermedad que lo llevaría a la muerte.

La segunda, según reveló la presidenta, fue la Serenata de Lili Boulanger, interpretada por la doctora Shannon Thomas Trem en honor a María Filomena Barletta.

Boulanger, compositora francesa de finales del siglo XIX e inicios del XX, falleció a los 23 años a causa de la tuberculosis, y fue su hermana, la célebre pedagoga Nadia Boulanger, quien dio a conocer su obra tras su muerte.

Gratitud en manifiesto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/img-20260115-wa0371-cbf0c8d0.jpg Antonio Ramos Barletta. (KEVIN RIVAS)

En medio de un ambiente sublime, bajo los efectos de la música, llegaron las palabras de un corazón agradecido.

En nombre de la familia Barletta Rainieri y Ramos Barletta, su hijo, Antonio Ramos Barletta ofreció palabras de profundo agradecimiento.

“Nada es casualidad”, expresó, al recordar que se cumplen cuatro meses del fallecimiento de su madre.

Definió la velada no solo como un recital y un homenaje, sino como “una celebración de lo que fue mi mamá, de cómo sigue viva en este tipo de encuentros”.

Destacó la esperanza como uno de los valores que la definieron y su trabajo desinteresado por el futuro de los jóvenes y de la cultura dominicana.