El baile se impone en la primera semifinal de Dominicana´s Got Talent

Los grupos de baile Roblox y Royalty Dance Crew durante sus primeras presentaciones en Dominicana´s Got Talent, competencias que los llevaron a ganarse el respaldo del público y avanzar a la gran final del programa. ( ARCHIVO )

La danza fue la gran protagonista de la semifinal de Dominicana´s Got Talent, donde los grupos Roblox y Royalty Dance Crew lograron avanzar a la gran final del programa, cuyo ganador obtendrá un premio de tres millones de pesos.

Ambas agrupaciones conquistaron al público con propuestas creativas y bien ejecutadas, en las que combinaron actuación, nostalgia y una sólida puesta en escena, logrando imponerse frente a otros talentosos semifinalistas.

El grupo Roblox, perteneciente a la escuela Núcleo Extremo, fue el primer finalista de la noche tras obtener la mayor cantidad de votos del público. Su presentación llevó al escenario el universo del popular videojuego Súper Mario, fusionando humor, magia, imaginación y ritmos locales, sin descuidar la calidad del baile. La arriesgada propuesta fue recibida con entusiasmo y se convirtió en una de las más comentadas de la jornada.

Por su parte, Royalty Dance Crew se alzó con el segundo puesto, asegurando su pase a la final gracias a una propuesta centrada en la técnica, donde mezclaron ballet con ritmos contemporáneos.

Además de una gran fuerza en el escenario. La agrupación recibió una valoración positiva del jurado y un amplio respaldo del público, consolidándose como uno de los equipos favoritos del concurso.

En esta etapa quedaron fuera de competencia otros destacados participantes, entre ellos las cantantes Alexa Daga y Eva Mancebo; los humoristas de stand up Dymitri Joseph y C. Cordero; el rapero Arnold Ramos; y los artistas circenses Sky Bike.

Como en ediciones anteriores, la decisión final estuvo en manos del público, que pudo votar enviando un mensaje de texto al #6010 para apoyar a su semifinalista favorito. Las votaciones estuvieron abiertas hasta las 9:50 de la noche, con un costo por SMS de RD$32.99, impuestos incluidos.

Voto en Diario Libre

Además, Diario Libre otorgó un voto único gratuito, permitiendo que los seguidores del programa continuaran apoyando a sus talentos preferidos sin costo alguno en esta intensa fase del concurso.

Con dos propuestas de baile en la final, la expectativa crece de cara al desenlace de Dominicana´s Got Talent, donde el talento, la creatividad y el apoyo del público serán determinantes.