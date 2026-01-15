Sgacedom celebra Asamblea General de Socios Administrados 2026

Momento en el que los miembros de Sgacedom realizaron la elección de los delegados representativos para el período 2026-2028. ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (Sgacedom) realizó la Asamblea General de Socios Administrados 2026 con la participación de sus miembros, cumpliendo con los estatutos que rigen la entidad de gestión colectiva.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en los salones del Hotel Catatonia, se desarrolló la elección de los delegados representativos para el período 2026-2028, junto a sus respectivos suplentes.

Los delegados designados son Francisco Alejandro Villamán, Rouel Camilo Pier, José Antonio Hernández y Eddy Guillermo Soto, mientras que los suplentes seleccionados fueron Juan Ysmael de la Cruz, Dany Ulises Pérez, Zenón Valerio Recio y Juan Isidro Jiménez.

Foto de los delegados electos durante la asamblea.

En la asamblea, el presidente de Sgacedom, Valerio de León, presentó el informe de gestión 2024-2026, destacando aspectos relacionados con la estructura institucional, procedimientos internos, participación de los socios y el sistema de administración de derechos.

El presidente de Sgacedom, Valerio de León, se dirige a los miembros, durante la asamblea.

Entre las acciones reportadas se mencionaron la adquisición de un local propio, la implementación de procesos de innovación y el manejo del sistema de reparto a los socios, así como la estabilidad financiera de la entidad.

La directiva señaló que la asamblea permite cumplir con los procesos de participación democrática y reforzar la representación de los socios administrados. Además, se valoró la asistencia de los miembros como parte de la actividad institucional de Sgacedom.

