Ariana Grande y Jonathan Bailey protagonizarán un clásico de Broadway en Londres

Ariana Grande y Jonathan Bailey volverán a trabajar juntos, después de "Wicked" para dar vida a un clásico de Broadway en Londres. ( FUENTE EXTERNA )

Ariana Grande y Jonathan Bailey vuelven a coincidir, esta vez sobre el escenario. Ambos actores confirmaron que protagonizarán una nueva versión de "Sunday in the Park with George", el aclamado musical de Stephen Sondheim, cuyo estreno está previsto para 2027 en el Barbican Centre de Londres.

La noticia se dio a conocer de forma sutil y simbólica: una fotografía compartida por ambos en el Art Institute of Chicago, frente al famoso cuadro A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte, de Georges Seurat.

El pie de foto no fue casual: "All it has to be is good", una línea de "Finishing the Hat", una de las canciones más emblemáticas del musical. Para los fanáticos del teatro, el mensaje fue más que claro.

Un revival con historia y grandes nombres

El montaje será un revival del musical estrenado en Broadway en 1984, con libreto de James Lapine y música y letras del legendario Stephen Sondheim, uno de los autores más influyentes del teatro musical.

La obra, que ganó el Premio Pulitzer de Drama en 1985, explora la obsesión artística, el proceso creativo y el costo personal del arte, a través de dos épocas distintas.

La producción estará dirigida por Marianne Elliott, con diseño de Tom Scutt, y correrá a cargo de Empire Street Productions, en colaboración con el Barbican. Aunque el estreno aún está a más de un año de distancia, las entradas saldrán a la venta en mayo de este año, lo que ya ha despertado gran expectativa.

Para Ariana Grande, este proyecto marca su debut en el West End, uno de los escenarios teatrales más importantes del mundo, mientras continúa una etapa intensa de su carrera musical con una gira mundial.

Para Bailey, consolidado por su papel en Bridgerton y su participación en Wicked, el musical representa otro paso clave en su ascenso, tras ser elegido el hombre más sexy de 2025 por la revista People.

Un reencuentro artístico que combina talento, prestigio y un clásico que sigue diciendo mucho sobre el arte y sus sacrificios.



