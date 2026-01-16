La Ciudad Colonial revivirá el espíritu patriótico a caballo

La Cabalgata por la Patria honrará el natalicio y la memoria de Juan Pablo Duarte este domingo con un recorrido por la Zona Colonial. ( FUENTE EXTERNA )

Este domingo 18 de enero, la Zona Colonial se convertirá en escenario de historia viva con la Cabalgata por la Patria, una actividad patriótica y recreativa pensada para el disfrute de toda la familia.

A partir de las 3:00 de la tarde, decenas de caballos y jinetes recorrerán las calles más emblemáticas de la ciudad en homenaje al 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte.

Organizada por el Instituto Duartiano, la cabalgata reunirá a la Unidad de Caballería de las Fuerzas Armadas, asociaciones ecuestres y destacados clubes del país, en una muestra que combina tradición, disciplina y orgullo nacional.

Una ruta completa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-14-at-22944-pm-fd5b1015.jpeg

El punto de partida será el Parque Independencia, desde donde el recorrido avanzará por distintas calles de la Ciudad Colonial, ofreciendo al público una oportunidad única de apreciar la elegancia y destreza de los ejemplares equinos.

La ruta seguirá por las calles Mariano Cesteros, Arzobispo Nouel, Pina, Padre Billini, José Reyes, Arzobispo Meriño, Isabel La Católica, Mercedes, Sánchez, Paseo Presidente Billini y Palo Hincado.

El trayecto culminará nuevamente en el Parque Independencia con una breve ceremonia que incluirá la entonación del Himno Nacional, a cargo de la banda de música del Ejército, y palabras de representantes del Instituto Duartiano y del sector ecuestre.

La actividad contará con las palabras de Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano; Alexis Thomson, representante de ADOPASO, y Manuel Alberto Gómez, presidente ad vitam de la Asociación de Caballos de Paso Higüeyano (ACPH).

"Este evento es una muestra del compromiso del Instituto Duartiano con la promoción de los valores patrios y el legado de Juan Pablo Duarte", expresó el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente de la institución.

"Invitamos a todos los dominicanos a unirse a esta celebración y a disfrutar de un espectáculo que enaltece nuestra historia y nuestra identidad".

Gratuita y abierta a todas las edades, la Cabalgata por la Patria invita a conectar con la historia, honrar la memoria de Duarte y celebrar los valores de identidad, libertad e independencia que definen a la nación dominicana.





