Salcedo supervisa la revitalización patrimonial del antiguo ingenio de Nigua

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo visitó las ruinas del Ingenio Nigua con el fin de supervisar los trabajos de reestructuración que se le realizan al monumento histórico ubicado en el municipio del mismo nombre, en la provincia San Cristóbal.

Durante la visita Salcedo estuvo acompañado por la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla Dolores, el alcalde de Nigua, Jorge Ortiz Carela, el director Nacional de Patrimonio Monumental, Juan Mubarak, y otras personalidades del municipio, técnicos e ingenieros que participan en los trabajos de remozamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-15-at-72533-pm-1-fd658ba3.jpeg

Desde el principio de su gestión, en febrero del año pasado, el ministro ha mostrado un especial interés en la preservación y restauración del patrimonio cultural, por lo cual da vital importancia a estos trabajos.

Durante el recorrido por el ingenio, cuyo espacio fue construido a mediados del año 1600 para la elaboración de azúcar, las autoridades locales se sorprendieron gratamente al apreciar que los trabajos están avanzados.

Sobre este aspecto, Mubarak informó al ministro que se han seguido los lineamientos históricos de la construcción de este ingenio por lo que se tiene un rigor en las restauraciones para ser fieles a como estaba originalmente.

La Rebelión de Boca de Nigua

En este ingenio tuvo lugar la Rebelión de Boca de Nigua en 1796, en la que los esclavos protagonizaron la mayor revuelta de no libertos en República Dominicana.

Previo al inicio del remozamiento, se realizó un estudio que arrojó un informe elaborado por expertos que reveló un deterioro estructural considerable en la techumbre del ingenio, con la presencia de grietas, deformaciones, corrosión en elementos metálicos y moho blanco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-15-at-72533-pm-3-8718bed8.jpeg

En esta visita se pudo comprobar el avanzado proceso que lleva la reconstrucción del mencionado techo, y en vista de este avance, Salcedo instruyó para que el día de la reapertura se realice un concierto con la Filarmónica de Santo Domingo, que llene ese espacio histórico de gente para su apreciación y puesta en valor.