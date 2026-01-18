"3 + 3", un show de humor para celebrar el Día de San Valentín

El show "3 + 3" apuesta a una noche donde la risa será protagonista y el humor dominicano celebrará su pasado, su presente y su futuro en un mismo escenario. ( FUENTE EXTERNA )

Como es costumbre en fechas especiales, Escenario 360 anuncia una producción pensada especialmente para su público. Por eso este 14 de febrero, el escenario se vestirá de risas con el show "3 + 3", una propuesta que celebra el Día del Amor y la Amistad a través del humor dominicano.

La producción reunirá, por primera vez, a tres de los comediantes más emblemáticos y longevos del país, junto a tres figuras que representan distintas generaciones posteriores, logrando una combinación única de experiencia, evolución y vigencia del humor nacional.

"Se trata de un espectáculo que reúne en un mismo escenario a los tres comediantes de más larga trayectoria del país, junto a tres destacados representantes de generaciones posteriores, logrando una combinación única de experiencia, talento y evolución del humor dominicano", explicó Joaquín Geara, productor del evento.

Un encuentro entre leyendas y nuevas generaciones

El espectáculo contará con la participación de Jochy Santos, Cuquín Victoria y Felipe Polanco (Boruga), considerados pilares del humor dominicano, quienes compartirán escena con Carlos Alfredo Fatule, Juan Carlos Pichardo y Ariel Santana, representantes de distintas etapas de la comedia local.

Esta mezcla promete una noche especial para parejas y público en general, donde la risa será el punto de encuentro. El show está concebido como una experiencia dinámica, capaz de conectar generaciones a través de estilos distintos, pero con un mismo objetivo: entretener con calidad y respeto.

Los protagonistas del humor

Jochy Santos. Conocido como "el hombre divertido", cuenta con una extensa y sólida trayectoria en radio y televisión. Ha participado en innumerables programas, espectáculos en vivo, películas y maestrías de ceremonia, consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento dominicano.

Cuquín Victoria. Es uno de los humoristas más queridos por el público. Su estilo se distingue por el humor repentista, limpio y elegante, características que le han permitido mantenerse vigente a lo largo de los años.

Felipe Polanco (Boruga). Reconocido como uno de los grandes retratistas de la dominicanidad. Destaca por su versatilidad como imitador, cantante y comediante, utilizando todos los recursos escénicos para lograr una conexión total con el público.

Artistas invitados

Carlos Alfredo Fatule. Surge tras la etapa dorada del humor dominicano y se ha destacado por su potente voz de tenor y sus imitaciones de artistas como Alberto Cortés, Basilio y Leo Favio. Además, es compositor e intérprete de merengues y boleros.

Juan Carlos Pichardo. Conocido como "el hombre de las mil voces", posee un repertorio de más de 30 imitaciones nacionales e internacionales. Ha participado en diversos programas de radio y televisión.

Ariel Santana. Representante de la nueva generación del humor dominicano. Ha construido una sólida base de seguidores a través del stand up comedy y su participación en múltiples espectáculos.

Con "3 + 3", Escenario 360 apuesta a una noche donde la risa será protagonista y el humor dominicano celebrará su pasado, su presente y su futuro en un mismo escenario.

Las boletas para disfrutar de esta velada ya están disponibles en Tix.do y en la boletería de Escenario 360.