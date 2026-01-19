Las habilidades blandas toman la mesa en el Foro Gastronómico Dominicano 2026

La Fundación Sabores Dominicanos (FSD) anunció la celebración de la 12.ª edición del Foro Gastronómico Dominicano, que se realizará el sábado 14 de marzo, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, bajo el lema “Habilidades blandas: ingredientes esenciales para una experiencia gastronómica”.

La información fue ofrecida por los directivos de la Fundación Sabores Dominicanos, Bolívar Troncoso Morales, Luis Marino López y Juan Febles, durante un encuentro con el equipo coordinador del foro, integrado por directores y docentes de escuelas y universidades de Turismo y Hostelería, celebrado en el Restaurante El Higüero, en la ciudad de Santo Domingo.

Durante el encuentro se dieron a conocer los principales ejes conceptuales del foro, que este año estará enfocado en el fortalecimiento de las habilidades blandas como componentes esenciales para elevar la calidad del servicio, optimizar el trabajo en equipo y generar experiencias gastronómicas memorables y diferenciadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/19/foro-5e087253.jpeg

El Foro tiene como objetivo fomentar el desarrollo integral de competencias entre los profesionales, tales como la comunicación asertiva, la empatía, el liderazgo efectivo, la resolución de conflictos, el aprendizaje activo y la adaptabilidad, reconociéndose como pilares clave para la sostenibilidad, competitividad y proyección internacional del sistema gastronómico dominicano.

Participantes

La edición 2026 contará con la participación de tres destacados expertos internacionales en el entrenamiento de las habilidades blandas en el ámbito gastronómico, entendidas como el conjunto de competencias personales, sociales y emocionales que permiten a los profesionales del sector trabajar mejor en equipo, ofrecer un servicio de calidad y adaptarse a entornos de alta presión, más allá del dominio técnico de la cocina.

El programa incluirá tres talleres simultáneos, diseñados para el trabajo práctico de distintas habilidades blandas, dirigidos a profesionales del sector gastronómico, hotelero y turístico, empresarios, gestores de restaurantes y hoteles, funcionarios públicos, investigadores, chefs, cocineros, bartenders, docentes y estudiantes.

Entre los que también estuvieron presentes en el anuncio del foro figuran el chef Wandy Robles y Reinaldo Martínez, de la FSD, así como representantes de distintas universidades del país: por Unapec, María Luisa Montás y Luis de la Nuez; por la PUCMM, Ina Percibal.

Por la Universidad Católica Nordestana (UCN), Andry Alvarado Vargas; de la UASD, Dorka Alcántara; por la UCSD, Rousana Urraca; por UTESA, Roberto Llubees; y de la UNPHU, Ana María Aguasvivas.

El tradicional encuentro cuenta con el respaldo de chefs, restauranteros, expertos del sector, académicos, periodistas y autoridades vinculadas al turismo y la gastronomía, así como de los miembros del Capítulo Dominicano de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT), resaltando la importancia de la articulación público-privada para el fortalecimiento del sistema gastronómico nacional.

