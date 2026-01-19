El Louvre, cerrado de nuevo este lunes por huelga

El Museo del Louvre permaneció cerrado de nuevo este lunes por una huelga de sus trabajadores, por tercera vez desde mediados de diciembre ( ARCHIVO/EFE )

El Louvre permaneció cerrado de nuevo este lunes por una huelga de sus trabajadores, por tercera vez desde mediados de diciembre, cuando se inició la movilización del personal para exigir mejoras en las condiciones laborales en el museo, el más visitado del mundo.

"El museo no abre hoy", dijo a AFP una portavoz del establecimiento, después de que unos 300 empleados votaran en reunión asamblearia la prolongación de la huelga, lanzada el 15 de diciembre, según los sindicatos CFDT, CGT y SUD.

Desde el inicio de la movilización, el museo casi siempre pudo abrir parcialmente, sobre todo el "recorrido de obras maestras", que incluye la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.

Pero esta es la tercera vez en que la pinacoteca no está en condiciones de abrir sus puertas. Los dos días anteriores de cierre generaron una pérdida de ingresos de "al menos un millón de euros", afirmó la dirección.

Exigencias de los trabajadores

Los trabajadores reclaman, entre otras exigencias, alinear su remuneración con la del Ministerio de la Cultura, y medidas concretas sobre sus condiciones laborales, especialmente deterioradas, según ellos, desde el espectacular robo del 19 de octubre.

Desde el inicio de los paros, se anunciaron cerca de 140 contrataciones y el jueves está prevista una nueva reunión en el Ministerio de Cultura sobre la cuestión salarial, que sigue siendo un "importante punto de fricción", según Christian Galani, de la CGT.

Asimismo, el Museo del Louvre está en el ojo del huracán desde el robo de varias joyas de la Corona valoradas en más de 100 millones de dólares, hace precisamente tres meses.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.