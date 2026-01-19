Griselda Siciliani: "Construir humor desde lo desastroso ha sido el mayor reto"

La actriz argentina Griselda Siciliani posa a su paso por la alfombra roja de un evento cinematográfico en Madrid, España. ( FUENTE EXTERNA )

Extrema, honesta y profundamente humana, Envidiosa se adentra sin filtros en uno de los sentimientos más inherentes a las personas, aunque pocos se atrevan a admitirlo.

Incómoda para algunos, la serie expone con humor ácido y sarcasmo la historia de Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, una mujer que no tolera el rumbo de su propia vida al compararse constantemente con quienes la rodean.

Vicky envidia las relaciones, el físico, la edad y los logros ajenos. Esa incomodidad emocional, convertida en comedia, ha sido clave para que la ficción se convierta en una de las producciones argentinas más aclamadas tanto por la crítica como por el público.

Desde su estreno, Envidiosa se posicionó como una de las series más vistas en Netflix en varios países, acumulando millones de reproducciones y dejando a la audiencia con un final inesperado. Con tres temporadas exitosas, la más reciente estrenada en noviembre del año pasado, los seguidores esperaban con ansias la confirmación de una nueva entrega.

La noticia ya es oficial: la serie tendrá una cuarta y última temporada. La propia Siciliani lo confirmó: la producción está completamente terminada y marcará el cierre definitivo de la historia.

En una entrevista presencial con Diario Libre en Madrid, España, la actriz argentina habló sobre el impacto que ha tenido este proyecto en su carrera y el significado personal de interpretar a Vicky.

Para Siciliani, el personaje representa un regalo actoral. "Para mí este rol es un regalo para cualquier actriz, un personaje lleno de tantos colores, de tantos matices y tan incorrecto, que para hacer comedia es lo más divertido", expresó.

Al compararse con su personaje, la actriz marca una clara diferencia. "Espero que un poco mejor que mi personaje, porque ella, pobrecita, no puede con nada en la vida. Todo le es demasiado. Yo voy un poquito mejor con eso. Y terapia, mucha terapia. Somos argentinos, hacemos terapia".

A su juicio, el mayor reto para interpretar este personaje ha sido "poder construir humor acerca de un montón de incorrecciones que tiene el personaje, de cosas desastrosas".

"Y, a su vez, poder ser vulnerable, que uno vea un personaje completo y entienda por qué hace esas cosas, por qué piensa así, porque está toda rota (emocionalmente), que genere esa empatía de mostrar que es alguien muy humana".

¿Envidia de la buena?

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/griselda-siciliani-en-envidiosa-1880846-c94b0836.jpg

Al ser consultada sobre si considera que existe este tipo de sentimiento, no dudó en contestar:

"Sí, existe la envidia de la buena, yo creo que sí, porque para envidiar algo tienes que admirarlo un poco, tienes que desearlo. En la serie la envidia como sentimiento está exacerbado, porque es una comedia; ahí mostramos cuando se convierte en patología, porque como no te deja ser feliz, porque te arruina la felicidad de otro, ahí ya no está bien. Pero un poquito de envidia, si la encausas bien, te tira para adelante", dijo sonriente.

Lejos del caos emocional que atraviesa Vicky, Siciliani asegura que intenta canalizar las experiencias negativas de una forma más sana, especialmente en una profesión tan expuesta como la actuación, marcada por críticas y rechazos.

"También es una profesión de mucho cariño y de mucho elogio y de demasiadas cosas buenas. Entonces, si no te crees tanto lo bueno, tampoco lo malo", reflexionó.

Al ser consultada sobre los límites que no estaría dispuesta a cruzar en una producción, la actriz fue contundente: "No haría alguna historia que cuente algo con lo que no estoy de acuerdo ideológicamente o que la bajada de esa ficción no sea lo que yo quiero contar".

En el plano narrativo, Envidiosa también profundiza en el dilema sentimental de Vicky entre su exnovio de toda la vida y un romance más fresco y espontáneo.

La serie aborda, además, las presiones vinculadas a la maternidad, la estabilidad profesional y la madurez emocional, en medio de una relación con Matías, atravesada por celos, deseos y dudas.

Sobre la esperada cuarta temporada, Siciliani adelantó que "no se sabe cuándo sale al aire", pero garantizó un cierre a la altura de las expectativas. "Cierra espectacular".

Una carrera constante

Griselda Siciliani, actriz y bailarina argentina de 47 años, cuenta con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro. Es ampliamente reconocida por sus papeles en telenovelas y series como Sos mi vida, Patito feo, y, especialmente, por su doble rol protagónico de Nina Peralta y Mara Brunetta en la comedia Educando a Nina.

En el cine, uno de sus papeles más aplaudidos fue el de Lucía en la película de 2022 Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, del cineasta Alejandro González Iñárritu.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/18/h-urdohgn2000x15001-f1cc8874.jpg Griselda Siciliani protagoniza junto al mexicano Daniel Giménez Cacho Bardo, de Alejandro González Iñárritu. (NETFLIX)

Además del estreno de la cuarta temporada de Envidiosa, previsto para 2026 en Netflix, la actriz formará parte de una nueva serie anunciada por la plataforma sobre Moria Casán, una de las figuras más polémicas de la televisión argentina, a quien dará vida.

Atenta al crecimiento del cine dominicano en los últimos años, Siciliani no descartó trabajar en el país y expresó su deseo de visitarlo pronto. "Saludos a la República Dominicana, espero ir pronto, ir a la playa un poco, y salir de la ciudad".