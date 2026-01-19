El pastor Dhelvin Carmona presenta en Atlanta su libro "Corazón de hierro"

El pastor Dhelvin Carmona durante el lanzamiento de su libro "Corazón de hierro". ( FUENTE EXTERNA )

El pastor, escritor y conferencista Dhelvin Carmona presentó en la ciudad de Atlanta su libro "Corazón de hierro", una obra enfocada en la formación del carácter, la fe y la fortaleza espiritual a través de los procesos y la disciplina interior.

La obra propone un recorrido por enseñanzas bíblicas y reflexiones prácticas que invitan a desarrollar una fe firme, capaz de resistir las pruebas y asumir un liderazgo íntegro en la vida personal, familiar y comunitaria.

El prólogo fue escrito por el reconocido cantautor de Tercer Cielo, Juan Carlos Rodríguez, quien destaca la profundidad espiritual y la autenticidad del contenido.

"Corazón de hierro nace con el objetivo de formar personas con un carácter firme, que comprendan que los procesos no las destruyen, sino que las preparan. Este libro busca recordar que el verdadero liderazgo se forja en lo secreto, en una relación constante y sincera con Dios", expresa el autor.

Durante la presentación, la pastora Glenys Almánzar, esposa del autor, destacó que la obra refleja una vida trabajada en los procesos de Dios. Por su parte, Carmona añadió que el libro "ha sido escrito en lo secreto, con fe, agradecimiento y con excelencia para Aquel que todo lo puede".

Carmona , originario de la República Dominicana, lidera la iglesia Casa de Fe en Atlanta y es reconocido por su mensaje claro y transformador dentro de la comunidad cristiana latina.

Carmona, originario de la República Dominicana, lidera la iglesia Casa de Fe en Atlanta y es reconocido por su mensaje claro y transformador dentro de la comunidad cristiana latina. "Corazón de hierro" fue publicado bajo el sello Erval Editores, de la escritora dominicana Milena Delgado Durán.

fue publicado bajo el sello , de la escritora dominicana . El libro se encuentra disponible en la plataforma Amazon en formatos tapa blanda y tapa dura, y también será distribuido de manera física en la iglesia Casa de Fe en Atlanta. Además, contará con servicio de distribución a domicilio en la República Dominicana.