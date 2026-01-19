Ministerio de Cultura aclara que el Himno Nacional no está sujeto a derechos de autor

La difusión y enseñanza del Himno Nacional, como símbolo patrio, está amparados por la Constitución y las leyes dominicanas. ( FUENTE EXTERNA )

Tras la denuncia pública realizada por la Antigua Orden Dominicana, que advierte sobre el presunto registro indebido de “derechos” del Himno Nacional Dominicano por parte de una empresa, lo que habría provocado la eliminación de videos y el bloqueo de contenidos en redes sociales, el Ministerio de Cultura actúa para aclarar la situación.

A través de un comunicado oficial, publicado en su cuenta de Instagram, la institución reiteró que el Himno Nacional de la República Dominicana es un símbolo patrio y, como tal, no está sujeto a derechos de autor ni a reclamaciones de copyright con fines comerciales.

“El Himno Nacional de la República Dominicana es un símbolo patrio y, como tal, no está sujeto a derechos de autor ni a reclamaciones de copyright comercial", señala el documento publicado en Instagram.

El mismo también informa que "desde el Ministerio de Cultura informamos que ya hemos iniciado las gestiones correspondientes ante la plataforma digital involucrada, a fin de aclarar esta situación y garantizar el respeto debido a nuestros símbolos nacionales”,

La entidad cultural indicó que actúa en defensa del patrimonio inmaterial del país y del libre uso del Himno Nacional en los contextos permitidos por la ley, al tiempo que subrayó la importancia de preservar la integridad y el respeto de los símbolos patrios en los espacios digitales.

Ambiente de preocupación

La denuncia inicial generó preocupación en distintos sectores culturales y cívicos, al tratarse de una obra que forma parte esencial de la identidad dominicana y cuyo uso, difusión y enseñanza están amparados por la Constitución y las leyes nacionales.

El Ministerio de Cultura aseguró que dará seguimiento al caso hasta que se restablezca la normalidad y se eviten futuras reclamaciones indebidas que afecten la difusión de uno de los principales emblemas de la nación.

Se recuerda que en los últimos meses este símbolo patrio ha sido foco de controversia, luego de que un colectivo LGBT presentar públicamente una versión modificada, bajo el nombre de "Himno Nacional Lésbico Dominicano".

Te puede interesar Juan Daniel Balcácer resalta valor histórico del himno nacional en su nueva grabación