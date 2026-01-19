La dominicana Stephany Ortega cantará en la entronización de la Virgen de la Altagracia en Bruselas

La soprano Stephany Ortega cantará ante la Virgen de la Altagracia. ( SUMINISTRADA )

La soprano dominicana Stephany Ortega será la voz principal en la misa de entronización de la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia en Bruselas, un acontecimiento de alto valor religioso y cultural organizado por la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Misión ante la Unión Europea.

La ceremonia, pautada para el sábado 31 de enero, marca el primer acto oficial de entronización de la patrona del pueblo dominicano en la capital belga y contará con la participación de autoridades diplomáticas, representantes de la comunidad dominicana y fieles residentes en Europa.

Un acto solemne con representación dominicana

Para esta ocasión especial, ha sido invitado el rector de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, de Higüey, padre Evaristo Areché, quien concelebrará la misa junto al padre Oscar Hernán, reforzando el carácter simbólico y espiritual del acto.

Durante la ceremonia, Ortega interpretará obras emblemáticas del repertorio sacro y clásico, entre ellas el Ave María de Franz Schubert y el Ave María de Bach-Gounod, además de piezas de Mozart, Vivaldi y Bach, acompañada por el pianista dominicano Manuel Bros.

Inicio de un año con agenda internacional

La actuación en Bruselas abre una intensa agenda internacional para la soprano, radicada desde hace años en Luxemburgo, quien inicia el año con compromisos artísticos relevantes en Europa que continúan posicionando su carrera en escenarios de alto nivel.

En febrero, ofrecerá un concierto en Suecia con motivo de la celebración de la Independencia Nacional Dominicana, organizado por la embajada dominicana en ese país, mientras que en marzo se integrará a la fase final del proyecto pOpera III, una producción musical con enfoque social que se desarrolla en Luxemburgo.

Concierto en Suecia por la Independencia Nacional

El jueves 26 de febrero, Stephany Ortega se presentará en el Museo de Historia de Estocolmo, donde interpretará canciones de arte de compositores dominicanos como Rafael Bullumba Landestoy, Luis Rivera y Rafael Solano, además de obras latinoamericanas y europeas.

El programa incluirá también la canción Chiquitita, del grupo sueco ABBA, como homenaje cultural al país anfitrión. En esta ocasión estará acompañada por la pianista española Carolina Valbuena.

pOpera III y el compromiso social

En marzo culminará su participación en pOpera III, un proyecto que desde hace tres años combina la ópera con un enfoque social, integrando a músicos profesionales y a un coro amateur compuesto por refugiados residentes en Luxemburgo.

La tercera entrega será presentada en la Sala Filarmónica de Luxemburgo junto a la Orquesta Filarmónica. La obra, inspirada en Romeo y Julieta y reinterpretada desde una óptica latina, contará con Ortega en el rol de Julieta.

Además de ser solista, la soprano ha ejercido como directora del coro durante el desarrollo del proyecto, financiado por la Fundación EME.

Una voz dominicana en eventos históricos

Entre los hitos recientes de su carrera figura su participación, en octubre pasado, en la ceremonia de ascensión al trono del nuevo Gran Duque de Luxemburgo, un evento de gran relevancia histórica y cultural transmitido en vivo a nivel mundial a través de las plataformas digitales del canal RTL Luxembourg.

En esa celebración oficial, Stephany Ortega fue la única artista latina y la única cantante lírica invitada, lo que convirtió su presencia en un símbolo de orgullo para la comunidad dominicana y para toda Latinoamérica.

La artista ha expresado que cantar en honor a Su Alteza Real el Gran Duque Guillermo y a Su Alteza Real la Gran Duquesa Estefanía de Luxemburgo representó un inmenso privilegio y una profunda responsabilidad artística y personal.

Trayectoria internacional consolidada

La proyección internacional de Stephany Ortega se sustenta en una sólida trayectoria que la ha llevado a escenarios de prestigio en Europa, China, África, Estados Unidos y el Caribe, incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro de la Moneda en Bruselas, el Shanghai Centre Theater y la Arena Papp László de Budapest.

Con su próxima actuación en Bruselas y una agenda que se extiende por varios países europeos, la soprano dominicana inicia el año reafirmando su presencia en el circuito lírico internacional y proyectando el talento nacional en escenarios de alcance global.