Osvaldo Santana presenta una nueva edición de "Peña Gómez, sus orígenes"

Ya está en circulación una nueva edición de "Peña Gómez, sus orígenes", el libro que se adentra en la vida de José Francisco Peña Gómez desde sus primeros años hasta el momento más brillante de su trayectoria política.

Se trata de una versión revisada y ampliada, que actualiza y enriquece un trabajo fundamental para comprender la historia política y social de la República Dominicana contemporánea.

La obra, escrita por el periodista e investigador Osvaldo Santana, llega a su tercera edición, reafirmando su vigencia y su valor como documento histórico.

A lo largo de sus páginas, el lector se encuentra con un relato riguroso, pero cercano, que reconstruye no solo la biografía del líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sino también el contexto que marcó su ascenso y su influencia en la vida democrática del país.

Investigación, contexto y memoria histórica

Uno de los aportes más relevantes de esta nueva edición es la caracterización detallada de las circunstancias que dieron origen a la investigación sobre la ascendencia de Peña Gómez, un tema que generó amplio debate público y mediático.

El libro explica cómo y por qué surgieron esas indagaciones, situándolas en su justo contexto histórico y sociopolítico.

Además, la obra conserva su presentación original, a cargo del reconocido periodista Juan Bolívar Díaz Santana, así como las notas del autor en las que reflexiona sobre el momento en que estos trabajos fueron escritos, a inicios de la década de los 80, una etapa crucial para la democracia dominicana.

Originalmente concebido como una serie de reportajes publicados en el periódico El Nuevo Diario, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en un libro de referencia. Hoy, esta reedición reafirma su propósito inicial: rescatar la memoria histórica de uno de los líderes que más contribuyó a reconfigurar la vida democrática del país en tiempos modernos.

Como reconocimiento a su valor educativo, "Peña Gómez, sus orígenes" fue aprobado por la Dirección General de Currículo de Ciencias Sociales del Ministerio de Educación como material de consulta para docentes y estudiantes del sistema educativo dominicano.

Actualmente, el libro está disponible en Cuesta Libros y en la Librería Hermanos Solano, en el Distrito Nacional, convirtiéndose en una lectura imprescindible para quienes desean comprender mejor la historia, la política y las figuras que han marcado el rumbo de la nación.

