La Academia Iberoamericana de Gastronomía celebra los IV Galardones Iberoamericanos de Gastronomía

Grupo de premiados en los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía celebrados en la Real Casa de Correos de Madrid. ( FUENTE EXTERNA )

En un emotivo acto celebrado en la Real Casa de Correos de Madrid, la Academia Iberoamericana de Gastronomía ha entregado sus IV Galardones Iberoamericanos, cuyas categorías dan visibilidad a los pilares de la nueva gastronomía del siglo XXI, como actividad saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria.

Una ceremonia que ha contado con la presencia de personalidades de importantes instituciones del ámbito iberoamericano y local, como la Secretaría General Iberoamericana, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Comunidad de Madrid, además de la asistencia de miembros de las representaciones diplomáticas iberoamericanas.

Relevancia de la gastronomía

El presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Ansón, explicaba que el impulso de la gastronomía en el ámbito iberoamericano, sostenido por el compromiso de las Academias Nacionales, ha permitido que la gastronomía se consolide como una de las actividades más relevantes del ser humano en el nuevo milenio, "no solo por su dimensión económica o cultural, sino por su aportación directa al bienestar y a la felicidad de las personas".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-20-at-92541-am-97a5eeb6.jpeg Rafael Ansón,presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. (FUENTE EXTERNA)

Durante su intervención, Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, ha hecho énfasis en que la ciudadanía iberoamericana es el resultado de "una comunidad de valores, de lengua, de derecho y de cultura".

El coordinador del Espacio Cultural de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Vargas, ha destacado que hay programas como Ibercocinas, que ayudan a promover la innovación desde la tradición, entendiendo que la cooperación iberoamericana es fundamental para la hermandad de los pueblos.

Y para Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, dos de los grandes motores de la región son la gastronomía y la actividad turística. Sectores en los que la inversión extranjera, en especial la iberoamericana, ronda el 67 % del total.

La entrega de premios ha comenzado con el Galardón a la Gastronomía Saludable, que este año ha sido para la Fundación Española de la Nutrición (FEN), a propuesta de la Real Academia de Gastronomía de España.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-20-at-92614-am-84ff2b28.jpeg Lala Fundación Española de la Nutrición (FEN) se llevó elel Galardón a la Gastronomía Saludable. (FUENTE EXTERNA)

Su presidente, Luis Suárez de Lezo, hizo entrega del Galardón a Rosaura Leis, presidenta de la FEN, que recordó que "la gastronomía es fundamental para la promoción de hábitos de vida saludables, en un mundo en el que la alimentación debe ser también sostenible y solidaria, especialmente en colectivos vulnerables como los niños".

Los galardonados

El Galardón a la Gastronomía Solidaria se ha entregado a El Comedor de la Kennedy, el programa del chef Iván Clemente que alimenta, cada semana, a más de 2,000 niños, 3,000 adultos mayores y a más de 7,000 estudiantes universitarios al mes en situación de vulnerabilidad y abandono, en la isla de Puerto Rico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-20-at-92634-am-726e8862.jpeg El chef Iván Clemente, del programaEl Comedor de la Kennedy. (FUENTE EXTERNA)

Entregó el premio César Cordero-Krüger, presidente de la Academia Puertorriqueña de Gastronomía.

Para Clemente: "Mi vida cambió cuando descubrí que en mi país había historias de de maltrato, bullying, abuso e intercambio sexual por comida. Ahí comenzó esta gesta, hace 20 años, en la que siempre he recordado a mi madre cuando decía ´la comida es gratis´. Yo aprendí esa lección y pensé que todos deben comer y que había que darle alimento incluso a quien no pudiera pagarlo".

El Galardón a la Gastronomía Sostenible se ha entregado ex aequo a una iniciativa en Perú y otra en Venezuela (a propuesta de las Academias Nacionales de Gastronomía de ambos países).

La primera, protagonizada por el Grupo Patarashca, con más de tres décadas de historia, y con tres sólidos pilares de actuación (el rescate, la preservación y la proyección de la Amazonía).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-20-at-92653-am-7555d900.jpeg Cindy Reátegui, propietaria delGrupo Patarashca. (FUENTE EXTERNA)

Su propietaria, Cindy Reátegui, subrayó que el premio es un incentivo para cuidar la Amazonía y quiso dedicarlo a las mujeres y a todos los que cuidan esa "inmensa despensa verde". Recogió el galardón Cindy Reátegui, de la mano de Katia Espinoza, Consejera de la Embajada de Perú en España.

Asimismo, lo ha recibido el Proyecto Ubre/Cordero, una finca en la que se crían casi 4,000 animales y se cultiva el 70 % de la materia prima que abastece a un restaurante en Caracas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-20-at-92713-am-78ca3e12.jpeg Pedro Khalil, fundador del Proyecto Ubre/Cordero, e Issam Koteich, chef del restaurante Cordero, recogen el galardón. (FUENTE EXTERNA)

Sin duda, un proyecto que plantea una auténtica filosofía de respeto por la producción local y la apuesta por el desarrollo agrario con el foco en un producto: el cordero.

Pedro Khalil, su fundador y propietario, ha explicado que el punto de partida fue la importación de un rebaño de 1,000 ovejas lecheras españolas a Venezuela.

Hoy, con un proyecto absolutamente transversal y sostenible, es la principal central de producción de leche de oveja del continente americano, y el restaurante Cordero ha alcanzado la posición 29 en los LatinAmerica´s 50 Best Restaurants.

Ivanova Decán Gambús, presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía, entregó el galardón a Pedro Khalil y a Issam Koteich, chef del restaurante Cordero.

A propuesta de la Real Academia de Gastronomía de España, el Galardón a la Gastronomía Satisfactoria ha sido para Bittor Arginzoniz, chef y propietario del restaurante Etxebarri, por haber convertido la parrilla en un auténtico arte. Su trabajo demuestra un profundo conocimiento y respeto por el producto y una gran precisión técnica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-20-at-92514-am-97cee1be.jpeg Bittor Arginzoniz, chef y propietario del restaurante Etxebarri, recoge su premio de manos deRafael Anson, presidente de la AIBG, yLuis Ros, secretario general de la AIBG y presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía. (FUENTE EXTERNA)

Bittor recogió el premio de manos de Luis Ros, secretario general de la AIBG y presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, y expresó su gratitud hacia la Academia Iberoamericana.

Asimismo, la AIBG ha entregado el Galardón a la Gastronomía Global al chef brasileño Alex Atala, del restaurante D.O.M, a propuesta de la Academia Brasileira de Gastronomía, por haber conseguido demostrar la inigualable diversidad de ingredientes de la selva amazónica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-20-at-92741-am-83539dce.jpeg Raquel Naili,jefa del sector cultural de la Embajada de Brasil en España, recoge el galardón al chef brasileño Alex Atala. (FUENTE EXTERNA)

La jefa del sector cultural de la Embajada de Brasil en España, Raquel Naili, ha recogido el premio y ha leído un mensaje de Atala en el que expresaba que el Galardón "es un premio a la constancia y el compromiso de ser brasileño y de servir a Brasil".

Ha entregado el galardón José Manuel González Huesa, director general de Servimedia.

Al terminar el acto, la Fundación Mario Sandoval ofreció un cóctel servido por el restaurante Coque, con tapas iberoamericanas y vinos de Marqués de Riscal, cervezas de Mahou San Miguel, agua Solán de Cabras, jamón ibérico de Arturo Sánchez y una Margarita de Diego Cabrera y su coctelería Salmón Gurú, dedicada a México, país invitado de FITUR 2026.

La Academia Iberoamericana de Gastronomía agradeció el apoyo de todas las entidades que hicieron posible este evento, así como a las instituciones que han brindado su apoyo, en especial a:

la Comunidad de Madrid, sede oficial del evento; también a la Secretaría General Iberoamericana, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid, la Confederación de Empresarios Madrileños, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios y la Federación Mundial de Periodistas de Turismo en España.

No se olvidó de los medios de comunicación que permitieron dar difusión a los galardones y a todas las personas que han colaborado en la organización.