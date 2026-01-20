Dominicana en España es finalista del Premio Nacional de la Juventud 2026

Patricia Pérez junto al embajador dominicano en España, Tony Raful, el cónsul general en Madrid, José Marte Piantini, y otras autoridades, durante el acto de selección de los finalistas del Premio Nacional de la Juventud 2026, en Madrid. ( SUMINISTRADA )

La dominicana Patricia Pérez fue seleccionada como finalista del Premio Nacional de la Juventud 2026, en el renglón Joven Dominicano en el Exterior, durante un acto realizado en el Consejo de la Juventud de España, en Madrid.

La actividad contó con la presencia de autoridades dominicanas, entre ellas el viceministro de Supervisión y Ejecución de Programas, Francisco Santiago; el embajador de la República Dominicana en España, Tony Raful; el cónsul general en Madrid, José Marte Piantini; el encargado del Premio Nacional de la Juventud, Luis Antonio Féliz; y el director de INDEX España, Leonardo Marrero.

Pérez reside en España desde hace más de diez años y se desempeña en el área de producción audiovisual y organización de eventos. Es licenciada en Publicidad y posee un máster en Gestión de la Industria Cinematográfica por la Universidad Carlos III de Madrid.

También ha realizado estudios en propiedad intelectual, comunicación y relaciones públicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/img4368-e67c3e04.png Durante el acto, Pérez agradeció el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria profesional, así como el apoyo de empresas e instituciones con las que ha colaborado en España.

En España

Desde Madrid desarrolla proyectos vinculados a la producción audiovisual y a la coordinación de eventos para marcas e instituciones, tanto públicas como privadas.

Como parte de su experiencia laboral, ha participado en proyectos relacionados con el cine , el teatro musical y eventos culturales , así como en actividades vinculadas a festivales y producciones internacionales .

en proyectos relacionados con el , el y , así como en actividades vinculadas a y . El Premio Nacional de la Juventud reconoce cada año a jóvenes dominicanos por su desempeño en distintas áreas, tanto en el país como en el exterior.