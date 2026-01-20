Estos son los artistas que buscarán su pase a la final en la segunda semifinal de DGT

Estos son los concursantes del segundo grupo de semifinalistas de Dominicana´s Got Talent que busca su pase a la final del programa. ( FUENTE EXTERNA )

El escenario de Dominicana´s Got Talent (DGT) vuelve a encenderse con la presentación del segundo grupo de semifinalistas, quienes competirán por un cupo en la gran final del programa. La gala promete emociones, talento diverso y actuaciones que ya han dejado huella en la tercera temporada del exitoso reality.

Entre los concursantes que se presentarán este miércoles destaca Aaron Veras, un niño baterista de apenas 9 años, considerado una de las grandes revelaciones de DGT3. Desde su audición y el corte de jueces, celebrado en 2025, Aaron se robó el show con su técnica, carisma y dominio del instrumento, obteniendo los cuatro "síes" del jurado. Su historia sorprende aún más al conocerse que toca batería desde los dos años y que gran parte de su formación ha sido autodidacta.

También regresa al escenario el grupo Dance Academy ADS, integrado por niñas que conquistaron al jurado y al público con una presentación llena de energía, sincronía y emoción. Tras recibir los cuatro votos positivos, las jóvenes expresaron a Diario Libre su alegría por el avance en la competencia.

"Nos sentimos emocionadas y felices porque trabajamos mucho para esto. Gracias a Dios por permitir que a los jueces les gustara nuestro trabajo", comentaron.

La música vuelve a tener un papel protagónico con Karla Estepan, joven cantante y compositora dominicana que obtuvo el primer Golden Buzzer de la temporada 2025 al interpretar una canción original acompañada de su guitarra. Su propuesta artística, cargada de sensibilidad y fuerza interpretativa, conmovió tanto a jueces como al público.

Otro de los semifinalistas es Jheysson Bencosme, cantante de rancheras y mariachi oriundo de Moca, quien ha impresionado por la potencia de su voz, su sentimiento y disciplina escénica desde las audiciones y el corte de jueces.

La lista continúa con José Castillo, una de las historias más conmovedoras de la temporada. Vendedor de profesión y cantante por vocación, llegó desde Santiago con una mezcla de talento, resiliencia y fe. Su actuación fue tan impactante que recibió el Golden Buzzer de manos de Jochy Santos, juez invitado durante el corte de jueces.

En esta semifinal también participará Lauren Molina, joven artista internacional de la voz, quien ha sorprendido por su versatilidad y su poco convencional propuesta de doblaje, manteniendo la calidad de su acto desde la audición hasta las etapas avanzadas.

Regresa además Carla Morel, cantante, actriz y presentadora de televisión de 23 años, quien en su audición se robó la atención con un poderoso poema escénico que abordó el racismo en la sociedad dominicana. Su actuación, descrita como una oda a la negritud, recibió los cuatro "sí" del jurado y una ovación de pie.

El talento urbano y la disciplina en la danza estarán representados por el grupo Private Stars, un equipo femenino que ha destacado por su evolución, constancia y fuerza escénica a lo largo de la competencia.

Voto popular

El público tiene un papel decisivo en esta etapa. Para apoyar a su favorito, puede enviar un minimensaje con el código del participante al 6010, por un costo de RD$32.99 (impuestos incluidos). Además, está disponible un voto gratuito a través de Diario Libre, que también suma a la puntuación del concursante elegido.

