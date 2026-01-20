La Fundación Eduardo León Jimenes conmemora 30 años de legado cultural

Franklin León, Chabela León, María Amalia León, Clarissa Brugal León, Silvia Corrie León y Alfonso Aguayo León , miembros del Consejo de directores de la Fundación Eduardo León Jimenes. ( FUENTE EXTERNA )

SD. La Fundación Eduardo León Jimenes celebró tres décadas de trabajo continuo al servicio de la cultura dominicana, marcando el aniversario número 30 de una trayectoria dedicada a las artes, la educación y el bienestar social.

La fecha fue conmemorada con una Eucaristía en la Iglesia y Convento de los Dominicos, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, un espacio cargado de historia y simbolismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/misa-30-aniv-fundacion-eduardo-leon-jimenes-b825aa2a.jpg Misa del 30 aniversario de la Fundación Eduardo León Jimenes. (FUENTE EXTERNA)

Al encuentro asistieron miembros de la familia León, aliados estratégicos, colaboradores, autoridades y representantes del sector cultural y de los medios de comunicación, quienes se unieron para celebrar una institución que, desde 1995, ha apostado por la cultura como motor de transformación social.

Las raíces del porvenir

Bajo este lema, María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León, recordó el espíritu de servicio y gratitud que dio origen a la institución, fundada por siete hermanos inspirados en un legado familiar profundamente humano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/maria-amalia-leon-presidente-de-la-fundacion-eduardo-leon-jimenes-y-del-centro-leon-e8b5a8f2.jpg María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León. (FUENTE EXTERNA)

En sus palabras, destacó que el impacto real se construye a través de acciones sostenidas y significativas, reafirmando la cultura como una forma luminosa de crear y de amar.

"Nuestro servicio no se mide solo en cifras, sino en acciones que generan impacto real y duradero. Creemos que la cultura es una forma luminosa de amar y de crear", expresó, reafirmando la convicción -inspirada en el pensamiento de Pedro Henríquez Ureña- de que la cultura es el espacio donde el ser humano alcanza su expresión más alta.

Con esa visión, la Fundación León Jimenes renueva su misión de seguir sembrando, junto a la sociedad dominicana, las raíces de un porvenir más justo, consciente y solidario", declaró la responsable de la fundación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/2--foto-principal-ii--ito-bisono-maria-amalia-leon-carolina-mejia-y-roberto-angel-salcedo-5fdb6007.jpg Víctor -Ito- Bisonó, María Amalia León, Carolina Mejía y Roberto Ángel Salcedo. (FUENTE EXTERNA)

La música acompañó la celebración con presentaciones de reconocidos artistas nacionales -Adalgisa Pantaleón, Niní Cáffaro, Antonia Chabebe, Juan Polanco e Inart- y la participación del Coro Atempo, en colaboración con la Fundación Sinfonía, que actuó bajo la dirección de Nadia Nicola.

Posteriormente, los invitados compartieron un brindis conmemorativo en Quinta Dominica y recorrieron la exposición "A destiempo", del Centro León, junto a una proyección audiovisual que repasó los principales hitos de estas tres décadas de labor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/miembros-de-la-familia-leon-a00e1b68.jpg Miembros de la familia León. (FUENTE EXTERNA)

Tanto la celebración litúrgica como el posterior brindis reflejaron de manera integral los ejes que definen la labor de la Fundación León Jimenes: la cultura, las artes, la literatura, la música y el cuidado del medio ambiente, presentes a través de elementos simbólicos, curatoriales y sensoriales como en el caso de los mensajes sonoros de Emisora Raíces a través de las alusiones a la gastronomía presente en durante el acto.

La identidad dominicana se manifestó, además, en las degustaciones y en los detalles que evocaron las tradiciones y valores del país.

Durante sus tres décadas de labor, la Fundación Eduardo León Jimenes, a través de sus instituciones culturales filiales: el Centro León y la Emisora Raíces, ha desarrollado iniciativas que dialogan con públicos diversos, promoviendo espacios de reflexión y creación que fortalecen la identidad nacional.