Netflix presenta oferta decisiva por Warner Bros. y fortalece apuesta por el dominio del streaming

La plataforma de streaming Netflix presentó una oferta revisada en efectivo que cuenta con el respaldo de la junta directiva de Warner Bros., desplazando a Paramount en una de las negociaciones más relevantes del entretenimiento reciente. ( EFE/ ARCHIVO )

Netflix ha dado un paso decisivo en su intento por adquirir Warner Bros. Discovery al presentar una oferta revisada en efectivo que ha recibido el respaldo unánime de la junta directiva de la compañía.

La propuesta, valorada en 82,700 millones de dólares, busca consolidar a Netflix como el actor dominante de la industria audiovisual, reforzando su catálogo con algunas de las franquicias más poderosas del entretenimiento global, como Harry Potter, Game of Thrones y el universo DC.

La operación surge en medio de una intensa competencia con Paramount, que también había mostrado interés en adquirir Warner Bros. Sin embargo, la nueva propuesta de Netflix ha sido considerada más sólida por los directivos del estudio, al ofrecer mayor certidumbre financiera y liquidez inmediata para los accionistas.

Una oferta que inclina la balanza

Según documentos regulatorios, Netflix propone pagar 27.75 dólares por acción en efectivo por los activos principales de Warner Bros., incluyendo sus estudios de cine y televisión, su extenso catálogo y la plataforma HBO Max.

A diferencia de su propuesta inicial, que combinaba efectivo y acciones, esta versión apuesta por un pago completamente en efectivo, una estrategia que busca reducir riesgos para los inversionistas.

El movimiento fue bien recibido por el mercado: las acciones de Netflix subieron ligeramente en las operaciones previas a la apertura, mientras que Paramount vio una leve caída. Warner Bros., por su parte, se mantuvo estable, reflejando la cautela del mercado ante una negociación de gran magnitud.

Paramount queda en segundo plano

La oferta de Netflix deja en una posición incómoda a Paramount, que había propuesto 30 dólares por acción, pero con mayores incertidumbres financieras. Warner Bros. rechazó formalmente esa propuesta al considerar que implicaba riesgos significativos, especialmente por el nivel de endeudamiento de Paramount y la fragilidad de su estructura financiera.

Además, la junta de Warner Bros. destacó que la fusión con Netflix permitiría a los accionistas conservar participación en Discovery Global, una escisión que incluirá activos como CNN, TNT Sports y Discovery+, y que podría generar valor adicional en el futuro.

El peso de la deuda y la estabilidad financiera

Uno de los factores clave en la decisión ha sido la solidez económica de Netflix. Aunque la fusión resultaría en una deuda cercana a los 85,000 millones de dólares, esta cifra sigue siendo inferior al nivel de apalancamiento que tendría una operación con Paramount.

Netflix, además, mantiene una calificación crediticia de grado de inversión, mientras que Paramount opera con bonos considerados de alto riesgo.

Este respaldo financiero ha sido determinante para que Warner Bros. considere la propuesta de Netflix como la más segura a largo plazo, pese a que las acciones del gigante del streaming han caído cerca de un 15 % desde que se anunció el acuerdo inicial en diciembre.

Un movimiento estratégico para dominar el mercado

Más allá de los números, la posible fusión redefiniría el mapa del entretenimiento global. Netflix no solo sumaría un catálogo histórico y franquicias de enorme valor comercial, sino que reforzaría su posición frente a competidores como Disney+, Amazon Prime Video y Apple TV+.

De concretarse, la operación marcaría uno de los mayores movimientos corporativos en la historia del streaming, consolidando una nueva etapa en la industria donde el tamaño, el contenido y la estabilidad financiera serán decisivos para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo.