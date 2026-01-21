Aderes presenta avances del turismo gastronómico sostenible dominicano en Fitur 2026

Durante el acto, Cristina Arana y Franklin Lithgow, en representación de la Guía Macarfi, entregaron un reconocimiento al ministro Collado, valorando sus aportes al posicionamiento de la gastronomía dominicana como motor del turismo nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES), junto al Ministerio de Turismo (MITUR), presentó los avances del plan estratégico de Turismo Gastronómico Sostenible de la República Dominicana, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

La presentación reunió a destacadas figuras del sector público y privado, entre ellas David Collado, ministro de Turismo; Giancarlo Bonarelli, presidente de Aderes; Omar Cepeda, pasado presidente de la entidad; Filipo Ciccone, tesorero de Aderes; Luis Ros, presidente de la Academia Gastronómica Dominicana; y Cristina Arana, vicepresidente de Macarfi España.

También estuvo Franklin Lithgow, presidente de Macarfi República Dominicana, y Pedro Cuevas, responsable de Desarrollo Territorial de GOe Tech Center – Basque Culinary Center.

Durante su intervención, Giancarlo Bonarelli subrayó el progreso sostenido en la construcción de una visión clara que coloca a la gastronomía como un pilar estratégico del turismo dominicano. Destacó, además, la incorporación formal del sector dentro de Meta 2036, con un enfoque orientado a la consolidación, el escalamiento y la sostenibilidad del turismo gastronómico.

Entre los principales logros, resaltó la creación del Comité de Turismo Gastronómico, del cual forma parte Aderes, así como la participación activa de la asociación en el Lab GOE – Gastronomy Open Ecosystem, en colaboración con el Basque Culinary Center.

"Esta alianza impulsa la formación, la investigación y la innovación, sentando las bases para la implementación efectiva del turismo gastronómico en la República Dominicana", afirmó.

Por su parte, Omar Cepeda destacó que el trabajo articulado entre el sector público y privado —junto a Mitur, Asonahores y otros aliados estratégicos— ha permitido transformar un diseño conceptual en acciones concretas.

"El primer eje estratégico es el producto dominicano: sus ingredientes, su biodiversidad y su cadena productiva. Este enfoque conecta la agricultura familiar, los suplidores locales, los restaurantes y los hoteles bajo un modelo de ´la granja a la mesa´, fortaleciendo la economía local y ofreciendo al visitante una experiencia auténtica y diferenciadora", explicó.

El ministro de Turismo, David Collado, reafirmó su compromiso con el impulso del turismo gastronómico al anunciar la intención de declarar septiembre como el "Mes de la Gastronomía Dominicana".

Esta iniciativa contará con el respaldo de Mitur y de aliados estratégicos como turoperadores, líneas aéreas y hoteles, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del país como destino gastronómico en los mercados internacionales.

Durante el acto, Cristina Arana y Franklin Lithgow, en representación de la Guía Macarfi, entregaron un reconocimiento al ministro Collado, valorando sus aportes al posicionamiento de la gastronomía dominicana como motor del turismo nacional.

Resultados con proyección internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/whatsapp-image-2026-01-21-at-123733-pm-60d3b9fa.jpeg La presentación reunió a destacadas figuras del sector público y privado, entre ellas David Collado, ministro de Turismo; Giancarlo Bonarelli, presidente de Aderes; Omar Cepeda, pasado presidente de la entidad, entre otros. (FUENTE EXTERNA)

Desde la presentación del plan en 2024, el sector ha avanzado en su institucionalización y en la promoción internacional, con participación en espacios como ONU Turismo y acercamientos con 50 Best Restaurants, donde la República Dominicana comienza a ganar visibilidad y posiciones destacadas.

Asimismo, gracias a la iniciativa de la Academia Dominicana de Gastronomía, el país ha logrado presencia en plataformas de referencia global como la Guía Macarfi.

En el ámbito local, Aderes ha fortalecido iniciativas como Restaurant Week —integrada al "Mes de la Gastronomía"— y Tapas Night, propuestas que fomentan la creatividad culinaria, el uso de ingredientes autóctonos y la narración de la historia gastronómica dominicana desde la mesa.