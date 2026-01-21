Frobby lleva la comedia dominicana al concepto internacional

Frobby se confiesa agradecido por la oportunidad que le han dado a través de su propuesta. ( SAMIL MATEO )

Ver una serie nacida en YouTube proyectada en una sala de cine no es un gesto menor. Para el humorista Frobby, el estreno de la tercera temporada de "Me pasé un día con" a la pantalla grande, indica que la comedia dominicana puede salirse del molde, incomodar y, aun así, conectar.

"Más que algo personal, es un logro para la comedia dominicana", confiesa. "Me llena de orgullo que una comedia diferente, rara, extraña, haya podido llegar a la pantalla grande y que la gente confíe en el proyecto", dice a Diario Libre previo a la primera proyección de esta temporada, la cual está disponible en Youtube.

La propuesta de Me pasé un día con se mueve en la incomodidad, el absurdo y el desconcierto. Entrevistas disfrazadas de caos, silencios incómodos y situaciones inesperadas forman parte de un lenguaje que Frobby asume con plena conciencia.

Su creador reconoce que este tipo de concepto no es nuevo, ni único; de hecho, tiene sus buenas referencias a nivel internacional, especialmente en la comedia estadounidense, en la que figuran nombres como Tim Robinson o Eric Andre. Entonces, su impulso fue traerlo a República Dominicana.

"Si quiero que exista y lo tengo que hacer yo, pues lo voy a hacer yo", dice, convencido de que el humor no falla por cultura, sino por falta de escritura, ideas y atrevimiento.

Un salto sin perder la esencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/12012026-mpudc--season-3-premiere-me-pase-un-dia-con-samil-mateo-dominici9-8b670f55.jpg Equipo de Me pasé un día con. (SAMIL MATEO)



La tercera temporada del proyecto marca un crecimiento evidente en términos de producción y proyección internacional. Sin embargo, el mayor reto no fue técnico, sino humano: convencer a los invitados.

"Es un concepto nuevo, diferente y un poco riesgoso. A veces la gente procede con cautela, sobre todo cuando no me conoce", explica.

Aun así, la confianza llegó. Y con ella, la gratitud. "Estoy 100 % agradecido de quienes me dieron el chance. No los voy a defraudar, porque el resultado final es increíble".

Al preguntarle sobre reacciones inesperadas de entrevistados, recuerda y pone el ejemplo a Sabrina Gómez y Carlos Sánchez quienes salieron confundidos, pero felices.

"Que gente con tanto mérito en las artes te diga: ´esto es algo que nunca había vivido´, es un sentimiento muy lindo", confiesa. Para él, esa mezcla de desconcierto y goce es la prueba de que el formato toca algo auténtico.

No podía faltar una pregunta orientada sobre los límites y prejuicios del humor local. La opinión de Frobby es que "claro que existen, pero la misión es empujarlos", afirma. Considera que el género se ha estancado en fórmulas repetidas y que innovar no es un lujo, sino una necesidad.

"En todas las industrias se innova. En el humor también hay que hacerlo. Nadie puede decirnos que no funciona, porque ha funcionado hasta ahora".

Más allá de YouTube

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/12012026-mpudc--season-3-premiere-me-pase-un-dia-con-samil-mateo-dominici11-631349f5.jpg La tercera temporada de Me pasè un día con está en el cine y mantiene su escenario, Youtube. (SAMIL MATEO)

Aunque YouTube sigue siendo la plataforma principal, por su accesibilidad y alcance, Frobby visualiza el proyecto en espacios más estructurados como Netflix, HBO o Amazon Prime. Confía en que el nivel lo permite, pero aclara que Me pasa un día con es solo una parte de su universo creativo.

"Hay mucho más por ver. Ya sabemos que esto funciona. Ahora toca seguir empujando".

Más allá de etiquetas como "youtuber" o "comediante", Frobby se define por su relación con la comedia como lenguaje universal. "La comedia es el mejor medio para hablar de cosas delicadas o tabú. El dominicano vive de la comedia, está en nuestra vena, como el mangú o los tres golpes".