El Papa León XIV bendice a la soprano dominicana Janette Márquez durante su visita a Roma

El Papa León XIV conversa con la soprano Janette Márquez y con su madre, Gleny Márquez. ( CORTESÍA DE EL VATICANO )

La soprano dominicana Janette Márquez fue recibida hoy por el Papa León XIV con motivo del Día de la Virgen de la Altagracia, gracias a gestiones realizadas por la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede, en Roma, Italia.

El sitio web del Vaticano destacó la presencia de la artista dominicana, quien, en compañía de su madre, Gleny Márquez, recibió la bendición del Santo Padre, a quien le entregaron una imagen de la Virgen de la Altagracia.

Al reseñar su participación, el sitio oficial del Vaticano publicó la siguiente nota:

"El arte y la espiritualidad para superar las barreras. En el camino del vínculo entre la cultura y la espiritualidad, capaz de superar las barreras, se inscribe la participación en la audiencia de la soprano dominicana no vidente Janette Márquez", indica la reseña.

El Papa León XIV comentó: "El arte ha sido el milagro que Dios me ha regalado en la vida" confesó el santo padre, sosteniendo entre sus manos una pintura de la Virgen de la Altagracia Peregrina, a quien dedicó recientemente en Roma un concierto promovido por la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede.

La soprano dominicana no vidente Janette Márquez se encuentra en Roma, donde ofreció un concierto lírico en honor a la Virgen de la Altagracia, como parte de las actividades conmemorativas dedicadas a la patrona del pueblo dominicano y de una agenda cultural que resalta la fe, la identidad y la inclusión del talento nacional en escenarios internacionales.

La presentación tuvo lugar en la iglesia de Santa Ana, en el Vaticano, y sirvió para despedir la pintura de la Virgen de la Altagracia Peregrina, que formó parte de la exposición Rutas de Esperanza: Arte Contemporáneo Dominicano, celebrada en Roma y que regresa a la República Dominicana.

La actividad fue organizada por la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede, encabezada por el embajador Víctor Suárez Díaz, como parte de los esfuerzos por promover el arte, la fe y la identidad dominicana en el exterior.

La artista agradeció al embajador Víctor Suárez, así como a todo el personal de la delegación diplomática que colaboró para que tuviera la oportunidad de conversar con el Papa León XIV.

"Esta ha sido una experiencia extraordinaria. Recibir la bendición del Santo Padre fue muy grato para quienes vivimos en la fe del Señor. Con él tuvimos la oportunidad de conversar durante una audiencia en la que compartimos varias impresiones", comentó la artista dominicana.

Trayectoria y representación cultural

Janette Márquez , soprano dominico-estadounidense con una sólida trayectoria internacional, ha actuado en importantes escenarios de Estados Unidos y el Caribe.

, soprano dominico-estadounidense con una sólida trayectoria internacional, ha actuado en importantes de Estados Unidos y el Caribe. Su sensibilidad interpretativa y su dominio del repertorio lírico, sacro y popular la han consolidado como una destacada representante del arte vocal dominicano.

del arte vocal dominicano. Su presencia en esta agenda internacional subraya además un mensaje de inclusión y diversidad cultural, al visibilizar el talento, la vocación y la excelencia de artistas con discapacidad como agentes activos de creación, inspiración y representación cultural.